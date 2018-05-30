Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı (2) (Aktüel)

Taner YENER- İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA) PROF. Dr. Semavi Eyice Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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