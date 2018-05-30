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Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

PROF.

Taner YENER- İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA) PROF. Dr. Semavi Eyice Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaretFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret
Fotoğraflar // Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar // Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı
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