Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Semavi Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu. İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor. CENAZESİ NE ZAMAN, HANGİ CAMİDE? Semavi Eyice'nin cenazesi, 30 Mayıs Çarşamba günü Fatih Camisi'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak. Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitiren Eyice'nin cenaze programı belli oldu. Eyice'nin cenazesi, çarşamba günü Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek.

SEMAVİ EYİCE KİMDİR? Semavi Eyice, Amasra'nın köklü ailelerinden Eyiceoğulları ailesine mensup deniz subayı Mehmet Kamil Bey ile Hatice Hanım'ın oğlu olarak 1922'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da Saint Louis İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimine Saint Joseph'te devam eden Semavi Eyice, eski eserlere ilkokul yıllarında ilgi göstermeye başladı. Semavi Eyice, Galatasaray Lisesi'nden 1943'te mezun oldu. İlk yazısı Reşat Ekrem Koçu'nun çıkardığı İstanbul Ansiklopedisi'nde 1949’da yayımlanan başarılı tarihçi, Fatih'in Çarşamba semtindeki Hirami Ahmet Paşa Mescidi hakkındaki bu makalenin ardından pek çok maddeyle ansiklopediye katkıda bulundu. Prof. Dr. Semavi Eyice, Alman arkeolog ve İstanbul tarihi uzmanı Alfons Maria Schneider ile tanıştıktan sonra onun daveti üzerine Bizans Sanatı ve arkeolojisi çalışmak niyetiyle Göttingen'e gitti. 2. Dünya Savaşı sürerken Viyana ve Berlin üniversitelerinde Bizans tarihi okuyan Eyice, Berlin'in işgali gündeme gelince Türkiye’ye döndü. Sanat tarihçisi Prof. Ernst Diez ile "İstanbul minareleri" konulu bir tez hazırlayan Semavi Eyice, 1948'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. "İstanbul aşığı" olarak tanınan Eyice, arkeolog Arif Müfid Mansel tarafından 1950-1953 arasında yürütülen Side kazılarına katıldı, 1952'de "Side'nin Bizans Dönemine Ait Yapıları" teziyle doktorasını tamamladı.

Semavi Eyice, 1955'te "Son Devir Bizans Mimarisi" kitabıyla doçentliğini aldı. Aynı yıl Fransız hükümeti tarafından verilen Legion d'Honneur Nişanı ile ödüllendirildi.Humboldt bursunu kazanarak 1958'de eşiyle birlikte Münih Üniversitesi’ne giden ünlü tarihçi, 13 ay derslere devam etti ve boş vakitlerini kitap toplamaya ayırdı. Semavi Eyice, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ndeki görevine 1959'da dönerek, Bizans tarihi dersleri vermeye başladı. "İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Müessesesi: Zaviyeler" teziyle 1964'te profesör unvanını alan Eyice, Edebiyat Fakültesinde kurulan Bizans kürsüsünde görev yaptı. Eyice, 1982'de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nün başkanlığını üstlendi. İstanbul'daki tarihi eserlerle ilgili çalışmalarının yanı sıra Toroslar'daki ören yerlerinde de arkeolojik araştırmalar yapan tarihçi Eyice, Balkan ülkelerindeki Türk eserlerini araştırıp derledi. Almanya, Fransa ve İsviçre'de çeşitli üniversitelerde derslerin yanı sıra dünyanın birçok yerinde konferanslar veren Eyice, 1991'de emekliye ayrıldı.