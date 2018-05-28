Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin birbirinden kıymetli eserlerinin, Türk kültür ve bilim hayatında ufuklarını açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sanat tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof.

Dr. Eyice'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Eyice'nin 96 yıllık ömründe, Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak

üzere, Türkiye'nin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok

araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza attığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şüphesiz hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri

öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum."

