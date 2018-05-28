Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahirete irtihal eden Prof. Dr. Semavi Eyice’nin ailesini telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Eyice’nin kızları Gülfem Çebi ve Gülsen Eyice’nin yanı sıra torunu Gülüm Güven’i bu akşam telefonla arayarak taziyede bulundu.
Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Eyice’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına da başsağlığı diledi.
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