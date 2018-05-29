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Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:17 | Son Güncelleme

Eyice'nin cenazesi, 30 Mayıs Çarşamba günü Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakiben kaldırılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin cenazesi, 30 Mayıs Çarşamba günü Fatih Camisi'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitiren Eyice'nin cenaze programı belli oldu. Eyice'nin cenazesi, çarşamba günü Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek.

2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi.

Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor.

Bir "İstanbul aşığı" olarak da tanınan Eyice, Anıtlar Kurulu'nda görev yapması dolayısıyla birçok tarihi yapının yok olmaktan kurtarılmasına olanak sağladı.

Eyice'nin ayrıca İstanbul'un tarihi eserleri konusundaki çalışmalarının dışında Toroslar'daki arkeolojik alanlar ve Balkan ülkelerindeki Osmanlı eserleri hakkında araştırmaları da bulunuyor.

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Prof. Dr. Semavi Eyice

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