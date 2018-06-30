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Prof. Dr. Sezgin'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyasına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından Sezgin'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Bakan Yılmaz adına yapılan paylaşımda, "94 yıllık ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Yılmaz ile Sezgin'in birlikte çekilen fotoğrafına da yer verildi.

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