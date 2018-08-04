HABER

Prof. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.

Prof. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi üretti

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, arıların kovanı kapladığı propolis maddesini zeytinyağında çözdürüp, özellikle kanser tedavisinde kullanılan etkili bir gıda takviyesi elde ettiklerini söyledi.
25 yıldan beri propolis üzerinde çalışan, 300'den fazla uluslararası ödül, TÜBİTAK ve TUBA ödülleri sahibi Prof. Dr. Sibel Silici, tamamen yerli ve milli zeytinyağı ile propolisi buluşturup, patentini aldı. Piyasada alkol ve suyla çözdürülen propolisi zeytinyağı ile bütünleştiren ürünü Erciyes Üniversitesi Teknokent'te geliştiren Prof. Dr. Sibel Silici, zeytinyağlı propolisin ERÜ hastanelerinin Onkoloji ve Pediatri bölümlerinde binin üzerindeki hastada başarıyla kullanıldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Silici, sadece eczanelerde satılan oldukça yararlı bu gıda takviyesiyle ilgili şunları söyledi :
''Son yıllarda propolise ilgi arttı ve tabiki de Türkiye'de bir sektör oluştu. Farklı çözücülerle hazırlanan değişik propolis tipleri var. Bu konuda tüketiciler son derece endişeli. Acaba hangi propolisi kullanmalıyım, ne kadar kullanmalıyım. Hangi hastalık için kullanmalıyım. Propolisin faydaları çok fazla. Her şeyden önce güçlü antioksidan, antimikrobiyel özellikleri var. Biz, 2 yıl önce farklı bir propolis hazırlamak istedik. Zaten çalışmalarımızda kanser için kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmak için çok sayıda projemiz vardı ve bu projelerde propolisi kullanmıştık. Biz de bir ürün hazırlayalım istedik. Yalnız bu üründe alkol ve kimyasal içermemesi, bizim için öncelikti. Çünkü, pek çok hastalıkta alkolün kullanılmaması gerektiği için alkolsüz bir ürün yapmak istedik. Tabii bir de dini gerekçelerle alkol içeren propolis kullanmak istemeyenler vardı. Biz bunu tamamen yerli ve milli olma düşüncesi ile ülkemizde de çok önemli üretim potansiyeli olan zeytinyağında hazırladık. Özel üretim bir eczacı tarafından hazırlanan zeytinyağını biyoteknolojik yöntemlerle çözdük. Son üründeki aktif madde olan kafeik asit fenetil ester'i elde ettik. Buna göre de dozlama yaptık. Koruyucu ve tedaviye destek amaçlı kullanılıyor. Birçok hastanenin onkoloji servisindeki hastalar kemoterapi öncesi bu ürünü kullanıyorlar ve son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kemoterapiden önce kullanılması, bu tür ilaçların yan etkilerini ortadan kaldırması anlamında da çok başarılı. Pediatride çocuklarda da kullanılabiliyor. Zaten Propolis'in antimikrobiyel özelliği nedeniyle antibiyotik kullanmaya bağımlı kalmış çocuklarda, çocukların antibiyotik kullanmaması gerekiyor. Bunun yerine kimyasal ürün içermeyen propolis ürün başarı ile kullanılıyor.''
PROPOLİS İLE İLGİLİ ERÜ'DE 13 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR
Prof. Dr. Sibel Silici, propolis konusunda Ziraat Fakültesi'nde 13 proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Ben ,25 yıldır propolis konusunda çalışıyorum. Türkiye'deki ilk doktoralı araştırmacıyım. Şu an laboratuvarda ve Erciyes Üniversitesi'nde araştırma ekibimizle ikisi TÜBİTAK olmak üzere 13 proje yürütüyoruz. Çoğunluğu kemoterapi üzerine. Çünkü kemoterapi ağır ve önemli bir süreç. Hastalık yaşam kalitesini çok etkileyen bir dönem. Bu nedenle doğal ve kimyasal ürün içermeyen ürünlerle takviye sağlamak gerekiyor. Propolisi zeytinyağında hazırlayarak katkı sağladığımızı düşünüyorum. Umarım herkes için çok faydalı ürün olur'' diye sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi ürettiProf. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi ürettiProf. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi ürettiProf. Dr. Silici, propolisi zeytinyağı ile çözdürüp kansere karşı gıda takviyesi üretti

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Ayazağa’da çingeneler zamanıAyazağa’da çingeneler zamanı
Ceyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararıCeyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.