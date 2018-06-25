Prof. Dr. Sudi Apak: Seçmen liderlere oy verdi

Selin GÜRSEL/İSTANBUL, (DHA) - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı da toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Sudi Apak, ”Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor “ dedi.

AK Parti, CHP ve HDP’nin kazandıkları illerin belli olmasıyla birlikte geçmiş seçimlere göre çok fazla değişim olmadığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor. Buna karşılık üçüncü ve dördüncü partiden adaylar, kendi partilerinin oylarının altında kaldılar. Diğer adaylar ise zaten çok az oy aldılar. Dolayısıyla Türkiye merkez sağdaki seçimini bu şekilde yapmış oldu. Merkez sol için de esasında yüzde 30’luk bir oy potansiyeli dersek Türkiye merkeze doğru geldi bu seçimde. Bu çok önemli. Seçim oldukça olumlu oldu ve insanların biraz daha ileriyi görmesi, işlerini kontrol altına alması açısından çok iyi oldu. Gerek ekonomide, gerek siyasette belirsizlikleri gidermek açısından olumlu bir sonuç çıktığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.