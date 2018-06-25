HABER

Prof. Dr. Sudi Apak: Seçmen liderlere oy verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.  AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı da toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı.

Prof. Dr. Sudi Apak: Seçmen liderlere oy verdi

Selin GÜRSEL/İSTANBUL, (DHA) - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı da toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Sudi Apak, ”Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor “ dedi.

AK Parti, CHP ve HDP’nin kazandıkları illerin belli olmasıyla birlikte geçmiş seçimlere göre çok fazla değişim olmadığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor. Buna karşılık üçüncü ve dördüncü partiden adaylar, kendi partilerinin oylarının altında kaldılar. Diğer adaylar ise zaten çok az oy aldılar. Dolayısıyla Türkiye merkez sağdaki seçimini bu şekilde yapmış oldu. Merkez sol için de esasında yüzde 30’luk bir oy potansiyeli dersek Türkiye merkeze doğru geldi bu seçimde. Bu çok önemli. Seçim oldukça olumlu oldu ve insanların biraz daha ileriyi görmesi, işlerini kontrol altına alması açısından çok iyi oldu. Gerek ekonomide, gerek siyasette belirsizlikleri gidermek açısından olumlu bir sonuç çıktığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA DÜNYANIN TRENDİ OYLARIN MERKEZDE TOPLANMASI”

Seçimin ilk turda sonuçlanmasını yorumlayan Prof. Dr. Apak, “Gelişmekte olan ülkelerde başkanlık tercihlerinde birbirine yakın sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela geçen hafta Kolombiya’da bir seçim yapıldı, orada da kazanan lider yüzde 53 oy aldı. Verilen oyların merkezde toplanması şu anda dünyanın trendi aslında. Dünya artık bir takım sıkıntılarla, belirsizlerle uğraşmak istemiyor. Artık bu ülkelerde de oyunun kuralı; geliri, ihracatı arttırmak, işsizliği azaltmak. Dünyanın her tarafında bunlar çok ön plana çıkmaya başladı artık. Bundan sonra gelişmişlik düzeyini belli bir yerde tutmak, işsizliği azaltmak, enflasyonu, faizleri düşürmek gibi konular daha çok ön plana çıkacak. Bunlarla birlikte herhalde ilerleyen zamanlarda Türkiye’de biraz daha fazla büyüme olacaktır” dedi.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MUAZZAM BİR İŞLEM HACMİ VAR”

Eskiden gelişmekte olan ülkelerin durumu gelişmiş ülkelerin ekonomilerine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Apak, “Artık böyle bir şey yok. Gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında ticaret yaptığı için G20’nin, G8’in durumlarına bakmak pek icab etmiyor. Çünkü öbür tarafta muazzam bir işlem hacmi var” şeklinde konuştu.

“PATATES SOĞAN BİRKAÇ GÜNLÜK MESELEDİR”

Artan dolar kurları ve patates soğan fiyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Apak, “Siz sistemi kurduğunuz zaman ne döviz kuru artar ne domates patates fiyatı artar. Onlar herhalde biraz da mevsimsel spekülasyonlar. Bu tür olaylar her yerde oluyor ama çok geçicidir, birkaç günlük meseledir. Eninde sonunda piyasanın oturması önemlidir” dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
O taksinin şoförü meslekten men edildiO taksinin şoförü meslekten men edildi
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Haziran seçimini Erdoğan'ın kazanması bedava ekmek dağıtılarak kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Haziran seçimini Erdoğan'ın kazanması bedava ekmek dağıtılarak kutlandı

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.