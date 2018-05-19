Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli'nin anıları Türk Metal Sendikası tarafından "Geçmişin ayak izleri" başlığıyla kitaplaştırıldı. Türk sendikacılık tarihinin önemli isimlerinden olan Dereli'nin anılarında öğrencilik yıllarından, sendikacılığa ve akademiye uzanan bir tarih göze çarpıyor. Anılar arasında yer alan isimlerden biri de Prof. Dereli'nin lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu.

Toker Dereli, lise döneminde Atatürk ve İsmet İnönü düşmanı fikirleriyle öne çıkan Mısıroğlu'nun üniversitede bu görüşlerinin yumuşadığını söylüyor.

İşte Prof. Dereli'nin kaleminden Kadir Mısıroğlu:



"Lise yıllarımda 1950'lerde Türkiye'de yükselen milliyetçi dalganın farklı fraksiyonları vardı. Bir yanda ırkçı özellikleri ağır basan Nihal Atsız grubunun Pan-Türkizm boyutu yanında, daha ılımlı bir Türk milliyetçiğinin savunucuları, bunun karşısında ise yine bu akımla karışık biçimde İslami değerlere dayalı muhafazakar dini boyut (Pan-İslamizm) sağcı söylemlere egemen durumdaydı.

Bu grupların hepsi 'Sosyalist-Marksist' doktrinlere şiddetle karşıydı. Bizimle lise binamızın üst kat koridorunda ders aralarındaki sohbetlerde ya da şehir dışında yaptığımız gezilerde Pan-İslamist görüşü en şiddetle savunan arkadaşımız okulda bizden bir yıl ilerdeki Kadir Mısıroğlu idi.