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Prof. Dr. Vardar'dan TTB üyelerine gözaltı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:48 | Son Güncelleme

EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların gözaltına alınmasını eleştirerek, "Şiddetle kınıyorum, meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Trakya Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, üniversitede düzenlenen sağlık toplantısının ardından TTB üyelerine yönelik yapılan gözaltıları eleştirdi. Hekimlerin savaşı kınamasının doğal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vardar, "Şiddetle kınıyorum. Meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu yanlışlıktan geri adım atılacağını tahmin ediyorum. Hekimlerin savaşı kınaması kadar doğal bir şey olamaz. Burada Türk Tabipleri Birliği'ne yargısız infaz yapıldığını söylemek istiyorum. Meslek örgütümüzün arkasında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada yer alan TTB ve üyelerine yönelik tepkilerin sorulması üzerine ise Prof. Dr. Vardar, "Hekimlik mesleği hiçbir zaman için insanın zararına olabilecek davranışın içerisinde olmamıştır. Geçmişte PKK eylemleri olsun, vesaire olsun bunların karşısında durmuştur. Türk Tabipleri Birliği barıştan ve insan yaşamından yana olmuştur. Türk Tabipleri Birliği Merkez Komisyonu Başkanı Raşit Tükel ve Sezai Berber mesai arkadaşlarımızdır. Kesinlikle bu tür bir karalamanın parçası olmasını kabul edemem" ifadelerini kullandı.

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