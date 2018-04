“Türkiye’nin Marka Ederi ve Ulusal Markalama Semineri”nde konuşan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Türkiye’nin bugünkü konumunu değerlendirdiğimizde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimini düşündüğümüzde ulusal marka ederimizi yönetmek her zamankinden çok daha stratejik bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda Türkiye özellikle 2000’li yıllardan sonra marka yönetimini ülke bazında gerçekleştirmek adına çok önemli adımlar atmış siyasal akla sahip” dedi.

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde “Türkiye’nin Marka Ederi ve Ulusal Markalama Semineri” düzenlendi. Seminerde Türkiye’nin marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak tespit ve çözüm önerileri tartışıldı. Seminer öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak Türkiye’nin çeşitli sosyal meselelerine iletişim-bilim perspektifinden yaklaşılarak düzenlenen bu seminerlerde Türkiye’nin entelektüel katma değerini kamuoyu ile paylaştıklarını aktardı. Bu kapsamda ele alınan ulusal markalama konusunun Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Uslu, "Bugün ülkelerin her biri aslında birer marka. Marka yönetimi mantığı ile kavranıldığı ölçüde ülkelerin diğer toplumlar nezdindeki konumlanışından politik algısına, turizm değerinden ekonomik artı değer üretme kabiliyetine kadar pek çok alan ülkelerin marka değeri üzerinden etkileniyor. Türkiye’nin bugünkü konumunu değerlendirdiğimizde son birkaç yılda yaşadığımız sosyal ve siyasi travmalar çerçevesinde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasındaki artçı şokları düşündüğümüzde ulusal marka ederimizi yönetmek şuan itibariyle her zamankinden çok daha stratejik bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda Türkiye özellikle 2000’li yıllardan sonra marka yönetimini ülke bazında gerçekleştirmek adına çok önemli adımlar atmış siyasal akla sahip ancak son derece dinamik olan bir konuda algı yönetimi açısından daha iyi yakalamak adına yapılacak çok şey var. Bu kapsamda bugün burada Türkiye’nin en seçkin aklını bir araya getirerek bu konuda katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Uslu, dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olma ve bunu itibar yönetimin tüm alanlarında başarma hedefine sahip, 2023 hedefine sahip Türkiye’de ulusal markalama konusunda yapılacak çalışmaların büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Seminerde Türkiye’nin marka ederi konusunun hem pazar açısından hem de markalaşma süreci açısından değerlendirileceğini belirten Uslu, 2023 Türkiye’sine gidebilmek için bu alanda yapılması gerekenlerin somut tespitler olarak ortaya konulacağını kaydetti.

Düzenlenen seminere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Başkanı, Türk Patent Enstitüsü, Marka Konseyi Başkanı Güven Borça, Reklamcılar Vakfı Başkanı Lize Karaboğa, Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih Sarıkaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Başkanı Engin Şahin ile ulusal markalama alanında çalışan çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı. Seminer, Uslu’nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.