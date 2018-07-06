Prof. Erdoğan Aksel vefat etti

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostümü Bölüm Kurucusu Prof. Erdoğan Aksel, 90 yaşında hayatını kaybetti.
MSGSÜ'den yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Dekoratif Sanatlar Bölüm Başkanlarından olan Aksel'in cenazesi, 9 Temmuz'da defnedilecek.
Emekli öğretim üyesi Aksel için 9 Temmuz'da saat 11.00'de üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda tören düzenlenecek.
Aksel'in cenazesi, Maltepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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