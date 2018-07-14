Prof.Dr. Caşın: PKK bölgedeki terörü yeniden canlandırmak için infazlar yapıyor

Selin GÜRSEL-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) , terör örgütü PKK'ya karşı hem sınırlarımız içinde hem de Irak'ın Kuzeyi'ndeki PKK kamplarının bulunduğu Kandil bölgesinde kara ve hava operasyonları sürüyor. Operasyonları ve bölgedeki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, PKK'nın Haziran seçimlerinde bölge halkının üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi. Caşın "9 ay sonra mahalli seçimler yapılacak, PKK bölgede şiddeti ve terörü yeniden canlandırmak istiyor, infazlar yapıyor ki bu terör örgütünün sindirme politikasıdır" dedi. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "PKK, özellikle 24 Haziran seçimlerinde halkın üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu. Seçimlerden sonra da demokratik halk iradesini kırabilmek için burada bazı parti mensuplarını, muhtarları ve özellikle kamuoyunda sevilen insanları infaz etti. Bu PKK’nın bir sindirme politikasıdır" diye konuştu.

İLAN EDİLEN JANDARMA BÖLGELERİ 9 ay sonra yeni mahalli seçimler olacağını belirten Prof. Dr. Caşın, terör örgütü PKK'nın bölgede şiddeti ve terörü bir şekilde yeniden canlandırmak istediğine dikkat çekti ve TSK'nın Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine yapılan harekatla ilgili de şöyle konuştu: "Harekat, Türkiye'nin Irak ile yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar gereği sıcak takip hakkını kullanmasıdır. Çukurca’dan itibaren Zab bölgesinde, Irak sınırında ve yakınlardaki diğer kamplarda terör örgütünün sınırdan sızma hareketinin engellenmesi için bazı alanlar geçici olarak jandarma bölgesi ilan edildi. Silahlı Kuvvetler burada kamu özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik bir eylem veya tasarruf içerisinde değildir. Özellikle Barzani bölgesindeki PKK kamplarının bu bakımdan ateş altında tutulduğunu görüyoruz." "25-50 KİLOMETRELİK ALAN TSK'NIN KONTROLÜNDE" Prof. Dr. Caşın "TSK Dohuk’tan itibaren Beşika kampının altında hemen PKK’nın kontrolü altındaki bölgelere harekat yapıyor. Özellikle Kandil’e yakın bölgelerde TSK’nın ileri karakollar yaptığını biliyoruz. Riskli yönleri de vardır. Ama eğer biz burada terör örgütünü durduramazsak bahsettiğim yaz eylemlerini tekrar bölgedeki sivil halka karşı uygulayacaktır. Bu bakımdan yapılan harekatın doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen Şırnak’ın güneyinden Zab, Hakurk ve Kandil’e uzanan yaklaşık 25-50 kilometrelik bir mesafedeki bölge TSK’nın kontrolü altında olduğu gibi ateş altında da tuttuğunu ve terör örgütünün Türkiye’ye karşı silahlı terör eylemlerini caydırdığını bilmekte fayda var" dedi.