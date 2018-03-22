Prof.Dr. Demir: Yer altı suları ve pınarlarda sıkıntı devam ediyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son yağışların etkisiyle baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının arttığını ancak kuraklık riski için tehlikenin tamamen geçmediğini söyledi. Prof.Dr. Demir, kar yağışının az düşmesinin yer altı su kaynakları ve pınarlarla ilgili sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklıkla ilgili tehlikeyi birkaç aydır sadece kendisinin değil bu konudaki uzmanların ifade ettiğini söyledi. Prof.Dr. Demir, Türkiye'de son dönemlerde hem yağış rejimindeki değişim, düşen yağış miktarındaki azalma, özellikle kar yağışının az düşmesi nedeniyle ciddi anlamda sıkıntıların olduğunu belirterek, "Tabi bu sıkıntıları bertaraf edebilmek için bahar yağışları çok önemli. Son birkaç gündür düşen yağış miktarı da bu konuda bir parça bizi umutlandırıyor. Ama tehlikenin tamamen geçtiğini söylemek yanlış olur. Bu söylemek için birkaç tane parametreye bakmamız lazım. Bunlardan bir tanesi düşen yağış miktarı ile göllerde ve barajlardaki su miktarımız ama asıl önemli olan bu tehlike konusunda bizi tereddüde düşüren iki tane kritik nokta var. Bir kar yağışının az düşmesi nedeniyle yer altı su kaynaklarımızın ve pınarların özellikle hala sıkıntıda olması. Çünkü bu su kaynakları ve pınarlar yaz aylarında bizim su rezervlerimizi destekleyen ve yaz aylarında sulama ihtiyacı gösteren bölgelerdeki su ihtiyacını karşılayacak, toprak nemini karşılayacak. Bunu genellikle biz kar yağışlarından alıyorduk. Bu noktada sıkıntı hala devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Yusuf Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci bir noktada da iyi bir tarımsal üretimin olabilmesi için bitkilerde kış aylarında hem tohumlarında hem de çimlenme dönemlerinde belli soğuklanma ihtiyaçları vardır. Bu sene bunlar olmadı. Yeteri kadar kış olmadığı için böyle bir soğuklanma olmadı, bu nedenle hem ilkbahar döneminde hem de bitkilerin gelişim dönemlerinde ciddi anlamda verim ve kalitede endişeliyiz. Bu sonucun yüzde yüz olacağı anlamına gelmez ama bizim bu günden gerekli kişi ve kurumları uyararak tedbirler alınması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Halkımızın ve kamuoyunun bu konuda bilinçli olması gerektiğini ifade ediyoruz. Yıllara bağlı ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ama bu sene bu ekstrem noktada devam ediyor. Bu düşen yağışlar belki şu anda bir miktar barajlarımızda ve göletlerimizde su seviyesini yükseltti ama özellikle toprak altı su rezervlerimizde ciddi bir gelişim sağlamadığı için de yaz aylarında eğer yağış rejimi de böyle devam ederse ki yaz döneminde düşük yağış alma riskimiz devam edecektir. Bu da bizim kuraklık riskimizi hem tarımsal üretimde karşılaşacağımız problemler noktasında bizi endişeye sevk etmektedir."

'BAHAR DÖNEMİNDEKİ YAĞMURLAR ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Demir, bahar dönemindeki yağışların önemli olduğunu dile getirerek "Bahar dönemindeki yağışlar dağılım homojen devam ederse bizi rahatlatabilir ama bu yüzde yüz problemin çözüleceği ve sorunun tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Bunun için mutlaka su kaynaklarımızın doğru ve tasarruflu kullanılması için gerekli çalışmaların yapılması önemli" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'un uzun yıllar ortalaması metrekareye düşen yağış miktarı Ocak ayı için 68 kilo Şubat ayı için ise 57.5 kilo. Metrekareye düşen yağış miktarı 2016 Ocak ayında 88 kilo, Şubat ayında 31 kilo, 2017 Ocak ayında 79 kilo Şubat ayında 40 kilo, 2018 Ocak ayında 153.6 kilo, Şubat ayında ise 37 kilo olarak gerçekleşti. Samsun'un uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye düşen yıllık yağış miktarının ise 706 kilo olduğu belirtildi. Bu oran 2016'da 917 kilo, 2017 de ise 651 kilo olarak gerçekleşti.

Ayrıca Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre son dönemde görülen yağışlarla birlikte 5 Mart 2018 tarihi itibarıyla, Samsun'un su ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı yüzde 98, Derbent Barajı yüzde 95, Suat Uğurlu Barajı yüzde 94, Altınkaya Barajı yüzde 75, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 60, Vezirköprü Barajı'nda yüzde 77 doluluk oranına ulaşıldı.

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