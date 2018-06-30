Prof.Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti -2

İstanbul DHA - İSLAM İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Fuat Sezgin 94 yaşındaydı. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişanı bulunuyordu

