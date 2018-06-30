HABER

Prof.Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSLAM İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.

İstanbul DHA - İSLAM İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Fuat Sezgin 94 yaşındaydı. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişanı bulunuyordu

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Tokat'ta 1500 yavru keklik doğaya salındıTokat'ta 1500 yavru keklik doğaya salındı
Alanya'da denizde iki ayrı noktada hortum çıktıAlanya'da denizde iki ayrı noktada hortum çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Dükkanı kapattık!

Başbakan Yıldırım: Dükkanı kapattık!

AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama

AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama

YKS'yi bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti!

YKS'yi bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti!

Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.