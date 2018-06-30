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PROF.DR. FUAT SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.

İstanbul DHA- İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Fuat Sezgin 94 yaşındaydı. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişan sahibiydi.

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