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Prof.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin, toplumsal duyarlılık oluşturmak adına liselerde elektromanyetik kirlilik ve bundan korunma yollarına ilişkin düzenlediği seminerler başladı.  Seminerde konuşan Prof.

Prof.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacak

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi’nin, toplumsal duyarlılık oluşturmak adına liselerde elektromanyetik kirlilik ve bundan korunma yollarına ilişkin düzenlediği seminerler başladı. Seminerde konuşan Prof. Dr. Çerezci, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), elektromanyetik alanların sigara gibi 2B sınıfı kanserojen olduğunu ilan ettiğini belirterek "Dikkat edilmez ise cep telefonları yaydığı radyasyon nedeniyle 21’inci yüzyılın sigarası olacak" dedi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Üsküdar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci tarafından okullarda, 'Elektromanyetik Kirlilik ve Korunma' başlıklı seminerler verilmeye başlandı. Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi ile Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ve Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan ile yetkililerin katıldığı seminerde Prof. Dr. Çerezci, elektrikle çalışan her cihazın çevresine elektromanyetik radyasyon yaydığını vurgulayarak, elektromanyetik kirliliğe uzun süre maruz kalınması halinde, bunun insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

"21. YÜZYILIN SİGARASI: CEP TELEFONU"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), elektromanyetik alanların sigara gibi 2B sınıfı kanserojen olduğunu ilan ettiğini açıklayan Çerezci, dikkat edilmez ise cep telefonlarının yaydığı radyasyon nedeniyle 21’inci yüzyılın sigarası olacağını söyledi. Cep telefonu kullanırken büyük hatalar yapıldığına da dikkat çeken Çerezci, öğrencilere "Telefonunuzu yatağınızın başında bulundurmayın" uyarısında bulundu.

Çerezci seminer sonunda, elektromanyetik radyasyonu insan hayatından tümüyle çıkarmanın mümkün olmadığını, dikkatli davranmanın ve zararları en aza indirmenin en akılcı yolunun teknolojiyi bilinçli kullanmak olduğu ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)

Prof.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacakProf.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacakProf.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacakProf.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacak

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