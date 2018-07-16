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Profesör Arı: Darbeler dış desteksiz olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

ULUDAĞ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nde, '15 Temmuz unutulmadı, unutturulmayacak' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Arı, FETÖ'nün uluslararası güçlerin oyuncağı olduğunu, amacını çok geç anladıklarını söyledi. Prof. Dr. Arı, "Keşke 17-25 Aralık’tan önce anlayabilseydik. Bu kadar büyük bir şekilde ahtapot gibi devletin tüm damarlarına sızacak kadar beklemeseydik. O yapıyı tehlikeli kılan, tanımlanması zor olan bir yapıdan oluşuyor olması. Biz ona 'kripto' diyoruz. Her türlü kimliğe bürünebilen bir yapı" dedi.

Prof. Dr. Arı, darbenin masum bir şey olmadığını da dile getirerek şöyle konuştu:

"Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz. 3 gün sonra terk etmek zorunda olursunuz. Çünkü darbeciler o ülkenin en ağır cezasına çarptırılacaktır. Dış destek olmadan kimse böyle bir faturayı göze almaz. CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı. Ben ifade etmekte mahzur görmüyorum. Aksi hali mümkün değildir."

'DARBECİ ALBAYI DIŞARIYA ATTIM'

Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık da 15 Temmuz darbe girişiminde Bursa’da yaşananları aktardı. Saldık, darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığı'na tedbirleri almak için gittiğini hatırlatarak, "Nizamiyede bana emir vermeye çalışan darbeci albayın peşinden koştum. Üzerine hücum ettim. Kaçınca, yakaladım ve boğuşma yaşadık. Yakasına yapışıp, nizamiyeden dışarıya attım. Daha sonra nizamiyeye darbeye gelen gruba yüksek sesle bağırarak, 'Asla içeriye giremezsiniz' dedim. Jandarma Özel Harekat timine, içeriye girmeye çalışanlar için 'vur' emri verdim. Daha sonra durumu valimize ve başsavcımıza ilettim" dedi.

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