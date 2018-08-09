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Profesör, Ataşehir'deki kazada ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Ataşehir'de görevli olduğu hastaneye gitmek için yola çıkan Prof. Dr. Sertan Ergun bir taksiyle çarpıştı. Doktor taklalar atan araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mormenekşe Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Prof.Dr. Sertan Ergun, aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ergun, Ali Yağcı'nın kullandığı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sertan Ergun aracı taklalar attı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerien gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

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YARA ALMADAN KURTULDU

Sertan Ergun hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Ters dönen araç çevredekilerinin de yardımıyla çekiciye yüklendi. Kaza geçiren Ergun, "Aşağıya iniyordum, taksiye çarpıp takla attım" diye konuştu.

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ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kaza haberini alan Ergun'un arkadaşları olay yerine geldi. Prof.Dr. Sertan Ergun, araçtaki eşyalarını topladıktan sonra arkadaşlarının aracıyla kaza yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
profesör Ataşehir trafik kazası

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Biraz dikkatli sürseydiniz,karşıdakinin ne denli hatalı olduğunuda bilmiyoruz ama çok geçmiş olsun..
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