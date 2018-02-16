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Profesör uyardı: 'Bu sene çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz... Böyle devam ederse...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 14:15 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, NASA'nın yayımladığı ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalacak ülkeler arasında gösterilmesine ilişkin raporu değerlendirdi.

Türkiye’nin önemli bir kuraklık yaşadığını belirten Demir, "Su kaynakları, baraj ve göllerde azalmayla karşı karşıyayız. Bunun bir diğer aşaması tarımsal kuraklıktır ve en önemli problemlerden biri olacaktır" dedi. Kışı yaşamadan bahar geldiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, ''Türkiye önümüzdeki süreçte eğer bu seneki iklim rejimi böyle devam ederse ciddi tarımsal kuraklık ile karşı karşıya kalacak'' uyarısında bulundu.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanacak kuraklık riskleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. NASA'nın yayımladığı ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalacak ülkeler arasında gösterildiği raporu değerlendiren Demir, ülkenin 4 aşamalı kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

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''BU SENE ÇOK CİDDİ BİR KURAKLIK YAŞIYORUZ''

Demir, ''Karadeniz Bölgesi özeline baktığımızda da Samsun başta olmak üzere özellikle bu sene çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Türkiye önemli bir kuraklık yaşıyor. 4 aşamalı bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu kuraklık, meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyal kuraklık. Biz meteorolojik kuraklığı Türkiye olarak geçirdik. Yağış rejiminde değişiklik yağışlarda azalmayı yaşadık. Şu an hidrolojik kuraklık dediğimiz su kaynaklarında azalma, baraj ve göllerde azalma, akarsularımız ve özellikle kaynak sularında azalmayla karşı karşıyayız ki bu da hidrolojik kuraklığın göstergesidir. Bunun bir diğer aşaması da tarımsal kuraklıktır ve en önemli problemlerden bir tanesidir'' dedi.

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''KIŞI YAŞAMADAN BAHAR GELDİ''

İklim rejiminin böyle devam etmesi halinde ciddi tarımsal kuraklığın yaşanacağına da değinen Prof. Dr. Demir, ''Türkiye önümüzdeki süreçte eğer bu seneki iklim rejimi böyle devam ederse çünkü henüz daha kışı yaşamadık bahar geldi. Ciddi tarımsal kuraklık ile karşı karşıya kalacak. Ama biz hala umutluyuz. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde inşallah bir takım yağışlar alabiliriz. Hem bitkilerin, hem tarımsal üretim açısından alt yapı noktasındaki problemler meteorolojik anlamda giderse bu risk biraz azalır diye düşünüyoruz'' diye konuştu.

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''YATIRIM İÇİN GELECEKLER''

Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanacak kuraklıktan etkilenmeyecek bölgenin başında Karadeniz Bölgesi'nin geldiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
''Karadeniz Bölgesi'nin başka bir özelliği var bizim için önemli olan. Bu bölge belki de bu ülkenin gelecek 30 yılda en önemli bölgelerinin başında geliyor. Çünkü dünyada yayımlanan raporlarda da bu ifade ediliyor. Bu küresel ısınma ve kuraklık devam ettiği sürece Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanacak kuraklıktan etkilenmeyecek bölgenin başında Karadeniz Bölgesi geliyor. Bu da önümüzdeki süreçte Karadeniz Bölgesi'nin bu ülkede hem yaşanabilecek hem yeşil kalabilecek doğal kaynaklarıyla insanların umudunun yeşereceği, turizminin yaşanabileceği bir bölge haline gelir. Pek çok yatırımcının bu bölgeye yatırım yapması gelecek 30 yıl içindir. Bizler de bugünden kısa vadeli kuraklığa karşı bölge insanını bilgilendirme ve tedbir alma konusunda süreç oluşturmalıyız, hem de uzun vadede Karadeniz Bölgesini hem ülkenin geleceğini hem de bölge insanının geleceğine hazır hale getirmeliyiz.''

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''HES'LER DOĞRU PLANLANMALI''

Bölgede doğal kaynakların korunması gerektiğinin altını çizen Demir, ''Karadeniz Bölgesi’ni korumak ve geleceğe taşımak mevcut yapısıyla geleceğe hazırlamak bizim önemli görevimiz. Bu bölgenin doğal yapısını ve güzelliğini bozarak kaynaklarını tahrip ederek geleceğe hazırlayamayız. Onun için de biz bu bölgede mutlaka hem doğal kaynakların korunması hem de şu anda bölgede en önemli yatırımlar olan HES'lerin doğru planlanması, çevreye verebileceği hem çevre zararı hem iklim ve meteorolojik zararlarının önüne geçilmesi açısından yetkilileri ve bölge insanını uyarmakla mükellefiz'' dedi.

''DUYARLI VE BİLİNÇLİ DAVRANILMALI''

Doğal kaynaklarının korunarak gelecek nesille aktarılmasında herkesin sorumluluğu bulunduğunu da vurgulayan Demir, şöyle dedi:

''Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin cennet bölgelerinden bir tanesi ama bunu bir cennet olarak koruyabilmek ve güzelleştirebilmek bizim elimizde. Dolayısıyla bölgedeki bir damla suyun bir hayat ve gelecek olduğunu, ülkenin geleceği ve insanımızın geleceği için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu bölgeye sahip çıkılarak doğal kaynaklarının ve güzelliğinin geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğundadır. Bu noktada herkesi duyarlılığa ve bilinçlenmeye davet ediyorum.''

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Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Demir NASA

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Anadolu insanlarının hakkını yiye yiye sonunda kuruttunuz karadenizi
"Bunu biz söylemiyoruz. Bunu uzmanlar söylüyor." diyen bir profesör. Puhh senin ünvanına. Olmaz olsun senin gibi akademisyen.
ağaç dıktırın yeşili koruyun paalavraya karnımız tok kuraklı yok bundan kurak lıkla korkutmayın ınsanı orman katlıamına çağırıyor karadenızıde tahrıbe gıdıyor hoca olmuş ancak yeşil kaatıamcsı
dur bekle allah şubatsonumar başı öyle bır yağmurve kar verırkı
doğa duşmanı bu adam karadenızın de ıçıne edceler açın bakın meteroloji genelmd sayfasın son 30 yıllık yağışmıktarı na bırbakın. yeşiliöldurmek elektrık su doğal gazazamıçın elel verıp mılletı kandırmağa çalışıyorlar dandıker sız
Doğayı böyle hoyratça kullanırsak haddimizi bildirir.
ekoljık dengeyı bozdular ulkemızde ormanı yok etmek marıfet odu ağaca bıtkıye değer yerne ranta tapar oldular hoca zaten rantıycı
Geziciler rakıyı susuz içsin, sorun çözülür.
kese kese karadenizde orman bırakmadınız,en güzel yörelere termik santral ve beş yaptınız ve hala yapıyorsunuz, Türkiye çölleşiyor, hiçmi kendinizi suçlamıyorsunuz?
yatırım ıçınmış karadenıze geleceklermış kufur edeceğimde haddımı bılırım
orman yağışı çeker.Karadenizde acilen küçük hes lere ihtiyaç var.Her boş buunan devlet arazilerine yeşillendirme çalışması yapılmalı.
1983 te özal ile başlayan emperyalist kapitâlin dayatmaları iyi okunmalıdır.olmayan enerji pahalıdır zorlaması,diğer ćözümlerin önünü tıkadı.sular ,kötü teknolojiyle kirletildi.
Alırsınız maaşı yatarsınız olan yine çiftciye,işçiye olur
ilk hedef Karadeniz...
AĞAÇ MI BIRAKTI AKEPE .TALAN ETTİLER ORMANLARI .
HOCAM SAYIN HOCAM GEÇ KALDINIZ ÜLKEMİZİN TOPRAĞI SUYU DAĞI TAŞI HAVASI VE DE EN ÖNEMLİSİ MİLLETİMİZİN İNSANIMIZIN GENÇLERİMİZİN FABRİKA AYARLARI BOZULDU BU GÜNLER DAHA İYİ GÜNLER İNSANIMIZ ÖNCE YARADANINA SONRA YARADANIN HATIRINA ( ÖTÜRÜ) YARADILANLARA SAYGI DUYACAK SEVGİ BESLEYECEK NER DE PEKİ GERÇEKTEN ÜLKEMİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR
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