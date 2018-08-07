Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Peki bu sistemden insanlar gerçekten de kar ediyor mu? Kim Kleiber bildiriyor: Bu Yazılım, Herkese Kar Vaad Ediyor!



Kripto para piyasaları şu anda hiç olmadığı kadar fazla konuşuluyor. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarda da ciddi volalite (fiyat artış azalışı) görülüyor. Bununla birlikte bazı analistler, yıl sonu için Bitcoin tahminini 14 bin dolar olarak veriyor. JP Morgan analisti Kian Abouhossein’e göre bu rakam daha da artabilir. Başarılı analist şöyle konuşuyor: ‘’Şu anda uluslararası düzenlemeler Bitcoin’in yükselişini dizginleyen en büyük şey. Ancak bununla birlikte bunlar tamamlanacak ve 2017 sonundakine benzer bir ralli görebileceğiz.’’ Kar elde etmek için yıl sonunu beklemek istemiyorsanız, bu noktada yardımınıza Londra merkezli bu kripto para girişimi yetişiyor. Ciddi fiyat in çıklarının yaşandığı ve Bitcoin özelinde günde neredeyse 2 bin dolarların görüldüğü bu rakamlar, bu piyasa için çok da sıradışı değil. Bu da, aslında temel olarak ciddi bir kar marjı vaad ediyor. Ancak teorideki şeyi gerçeğe dönüştürebilmek o kadar da kolay değil. Bu noktada çözüm ise,elbette ki sektöre damga vurması beklenen bu girişim!

Sadece bir Dönem Değil, Sürekli Kar İçin Doğru Adrestesiniz!



Londra merkezli bir kripto para girişimi olan bu ürün, bildiğiniz tüm trading stratejilerini bir kenara atarak, çok iyi derecede kullanıcı dostu olan yazılımı ile büyük bir iş yapıyor. Fiyatlar üzerinde manipülasyon ve spekülasyon yapmak yerine, gerçek fiyat farklarına odaklanan platform, eş zamanlı fiyat farklarını kullanarak iyi bir yazılımla size kar vaad ediyor. Bu sayede trade işlemleri birkaç dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. JPMorgan analisti Kian AbouHossein, Profitcoins ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: ‘’Bu teknoloji, finansal endüstride ileriye atılan büyük bir adımın temsilcisi. Hem güvenli, hem de sağlam bir kar imkanı tanıyor ki bunu yapmak şimdiye dek mümkün olmamıştı. Bu müthiş şirketin gideceği yeri merakla bekliyorum.’’ Arbitraj Nedir, Bu Fırsattan Yararlanabilir miyim?



Bir ekonomi terimi olarak arbitraj, risksiz kar elde etmek amacıyla, bir varlığın farklı piyasalardaki fiyatları arasındaki eşitsizlikten yararlanılarak, söz konusu varlığın daha düşük fiyatlandığı piyasadan satın alınıp daha yüksek fiyatlandığı piyasada eş zamanlı olarak satılması işlemidir. Arbitraj yoluyla riskiz kar sağlamak oldukça cazip görünmekle birlikte sanıldığından çok daha zordur.

Etkin piyasa koşullarında, piyasadaki tüm oyuncuların mevcut haber, bilgi ve verilere kolaylıkla erişebildiği ve varlık fiyatlarının bu verileri yansıttığı, dolayısıyla aynı varlığın fiyatının tüm piyasalarda eşit olduğu varsayılır. Ancak çeşitli nedenlerle piyasaların etkin olmaması sonucunda zaman zaman aynı varlık farklı piyasalarda farklı fiyatlardan alınıp satılabilir. Böyle durumlarda arbitraj fırsatı ortaya çıkar. Arbitrajın temel özelliklerinden biri risksiz kar sağlamaktır. Ortaya çıkan arbitraj fırsatı, devlet tahvili veya mevduat faizlerinin sağladığı risksiz getiri oranından daha fazla kazanç sağlamıyorsa amacına uygun değildir. Arbitraj yaparken amaç fiyat farklarının ortaya çıkardığı arbitraj fırsatından yararlanarak risksiz kar elde etmek olduğu için arbitraj fırsatı oluştuğu anda ilgili varlığın eş anlı olarak bir piyasadan satın alınıp başka bir piyasada satılması ve bu işlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması gerekir. Aksi takdirde oluşan fiyat eşitsizliği piyasadaki diğer oyuncular tarafından fark edilecek ve fiyatlar kısa bir süre içinde eşitlenecektir.

Günümüzde kullanılan ileri iletişim teknolojisi sayesinde para ve sermaye piyasalarında bilgi akışı çok hızlı olduğu için oluşabilecek arbitraj fırsatlarını manuel olarak yakalamak ve bu fırsat kaybolmadan çok hızlı bir şeklide alım satım işlemlerini tamamlamak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle arbitraj işlemleri için özel olarak geliştirilen algoritmik yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar, iki ayrı piyasada işlem gören bir varlığın fiyatında arbitraj fırsatı oluştuğunu tespit ettiklerinde, aynı anda bir piyasaya alım diğer piyasaya da satım emri göndererek arbitraj işlemini otomatik olarak gerçekleştirirler. Bu türden özel arbitraj yazılımları, sürekli olarak arbitraj fırsatları bulmaya çalışan arbitrajcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar günümüzün piyasa koşullarında algortmik yazılımlar kullanmadan manuel olarak bu işlemleri gerçekleştirmek zor olsa da özellikle volatilitenin arttığı zamanlarda ortaya çıkabilecek arbitraj fırsatlarından özel yazılımlara başvurmadan da yararlanmak mümkün olabilir.

Bitcoin İle Arbitraj Yapabilir Miyim?



Doğru sistemleri kullanırsanız ve işinizi bilirsiniz tabii ki ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi süreç biraz komplike olabilir. Artık arbitraj fırsatları biraz azalmıştır ancak kripto para piyasalarında yaşanan ‘volalite’ dediğimiz ve de fiyatların ani artış azalışları olarak tanımlayacağımız süreçlerin fazlalığından dolayı halen bu konuda ciddi bir şansımız bulunmaktadır. Peki neden bu hizmeti kullanmalıyım derseniz, size şunu söyleyebiliriz: ●Bu sistem, İngiltere hükümetine kayıtlı, güvenilir bir sistemdir

●Bu sistem, bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmiş ve kalitesi onaylanmıştır.

●Yazılımı, çok iyi mühendisler tarafından yapılmıştır. Bu noktada devreye algoritmalar girer çünkü insan eliyle bunun yapılıp işlenmesi oldukça zahmetli bir işlemdir. İşte bu noktada karşımıza çıkan Londra merkezli bu kripto para girişimi, ustaca yazılmış algoritması ile bu soruna derman olmayı başarmaktadır. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin vs. vs. gibi ürünler de bu volaliteye tabii olduklarından bunlarla arbitraj yapmak, ustaca yapılmış bir yazılımla oldukça mümkündür. Bundan dolayı bu ürünü kullanan isimler hem sürekli hem de iyi karlar elde ederek birikimlerini muhteşem bir şekilde değerlendirmenin mutluluğuna varmışlardır.