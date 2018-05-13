Programcı olarak başladığı şirkette yöneticiliğe yükseldi

Avustralya'ya geldiğinde dil yetersizliği nedeniyle İngilizceye daha az ihtiyaç duyulan işleri düşündüğünü anlatan Yalavaç, "Uzun yıllar Türkiye'de yöneticilik yapmama rağmen burada hayata sıfırdan başlamam gerekiyordu. O zamanki İngilizce düzeyimle hiçbir şekilde yönetici olma imkanım yoktu. Dolayısıyla kariyerimde 15 yıl önceye dönerek yeni mezun düzeyindeki işleri hedefledim." diye konuştu.

Türkiye'deki 2001'deki ekonomik krizin ardından Avustralya'ya göç eden Yalavaç, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirkette yöneticilik yapıyor.

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Avustralya'nın Melbourne kentinde en düşük düzeyde programcı olarak başladığı şirkette 10 yıl dolmadan yöneticiliğine yükselen Sami Yalavaç, başarısının sırrının daima kendini geliştirmek ve yılmadan çalışmak olduğunu söyleyerek "Başarının formülü gerçekten, öyle çok gizemli şeyler değil." dedi.

Yalavaç, Kalite Yönetimi ve İşletme alanında yüksek lisans yapmasına rağmen dil sorunu yüzünden, uzman olduğu alanda yeni mezunların seviyesinden işe başladığını söyledi.

Zamanla problem çözme yeteneği ve girişkenliği sayesinde yöneticilerinin dikkatini çektiğini belirten Yalavaç, şöyle konuştu:

"Yaptığım başarılı işler neticesinde bir sonraki büyük role kapı açılmış oldu. Dolayısıyla firmada onuncu yılımı doldurmadan Avustralya-Yeni Zelanda bölgesindeki tepe yönetimine girmiş oldum. 10 kişiden oluşan bir ekip olarak biz 22 bin kişiyi yönetiyoruz."

Yalavaç, Teknoloji Bölümü Direktörü olarak göreve başladığında, bölümündeki negatif 16 olan müşteri memnuniyetini bir yıl içinde artıya çeviremediği takdirde yöneticiliği bırakacağı garantisini verdiğini belirtti.

Müşteri memnuniyeti yaklaşımı sonucunda, negatif olan durumu pozitif 45'e çıkarmaya başardığını dile getiren Yalavaç, başarının formülünü şöyle anlattı:

"Başarının formülü gerçekten öyle çok gizemli şeyler değil. Ne yapmak istediğinizi belirlemeniz, motivasyonunuzu yüksek tutmanız, sıkı çalışmanız, ilişkilerinizi çok iyi yönetmeniz, yardım alacağınız network'ü sürekli canlı tutmanız ve hiç durmadan kendinizi geliştirmeniz... Bunlar bir araya geldikten sonra başarılı olmamak için hiçbir sebep yok."