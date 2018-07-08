"Proje okul" Kartal AİHL, yeni öğrencilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonrası Türkiye'nin tercih edilen okulları arasında yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyi bir eğitim için LGS şampiyonlarını davet ediyor. İngilizce ağırlıklı yabancı dil hazırlık sınıfı imkanı, uluslararası programlar ile fen ve sosyal bilimler programları uygulayarak "proje okul" olma özelliği taşıyan okul, bu yıl da 180 başarılı öğrenciye kapılarını açacak. Okul, 2017-2018 öğretim yılında uygulamaya başladığı fen ve sosyal bilimler programlarıyla öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, öz güvenleri yüksek olarak yetişmelerine ve yüksek öğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Lise, konferans salonu, kapalı ve açık spor alanları, laboratuvarları, tematik sınıfları, amfisi, sınav salonları, cep sineması, galerisi, uygulama camisi ve yemekhanesi ile üniversite kampüslerini aratmıyor. Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 1985'te Türkiye'nin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak kurulduğunu ve 1990'lı yılların ortalarında üniversite sınavlarında çıkardığı birincilerle hem kendi adından hem de imam hatip liselerinin adından sıkça söz ettirdiğini belirtti.

Okulun akademik, sosyal ve kültürel açıdan öncü bir nesil yetiştirdiğini ve farklı kazanımlarla öğrencilere eğitim öğretim olanakları sunmaya devam ettiklerini ifade eden Tekçam, "İngilizce yoğunluklu hazırlık sınıfında öğrencilerimiz 20 saat İngilizce, 7 saat Arapça ile eğitimlerine başlıyor. Yabancı öğretmen ve yurtdışı olanaklarıyla burada konuşma ağırlıklı olarak güzel bir dil eğitimini alabiliyorlar. Okulumuz, nitelikli bir şekilde dil ve din eğitimi, akademik anlamda da hem bir üst eğitim kurumu olan üniversiteye ve sınavlara hazırlık hem de sosyal, kültürel, sportif alanlarda öğrencilere zengin bir olanak sunuyor." diye konuştu. Öğrencilerin hazırlık sınıfındaki dil eğitiminin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarda Cambridge'in genel ortaöğretim sertifika programı olan IGCSE, 11 ve 12 sınıflarda da International Baccalaurate (IB) programının eğitimini alabildiklerini belirten Tekçam, böylece öğrencilere ulusal müfredatın yanında uluslararası müfredatı ve ayrı diploma sertifikasyonlarını alma imkanı sunduklarını dile getirdi.

Lisenin "proje okul" olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Tekçam, "Okulumuz, proje okulu olarak hazırlık sınıfı bulunan, uluslararası program uygulayan ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün fen ve sosyal bilimler programlarını uygulayan okullar arasında. Okulumuz eğitim öğretim kadrosunu kendi belirleyip teklif edebiliyor ve bakanlığımızın atadığı seçkin bir eğitim kadrosuyla da eğitim öğretim hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı. - "180 başarılı öğrenciyi okulumuza bekliyoruz" Tekçam, bu sene okulun 180 öğrenci kontenjanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sen okulumuza yerleşen öğrenciler ilk yüzde 1'lik dilim içerisindendi. Geçen sene okulumuzu tercih eden bu öğrencilerimiz 36 farklı şehirden, İstanbul'dan 17 farklı ilçedendi. Bu sene yine benzeri bir dağılımı bekliyoruz. Okulumuz yatılı ağırlıklı bir okul öğrencisinin yüzde 80'i yatılı okuyor. Erkek öğrenciler için devlet yurtlarımız, kız öğrenciler için de vakıf yurtlarımız. Öğrencilerimiz şehir içinden ve dışından okulumuzu tercih ederek gelebiliyorlar. Biz de 180 başarılı öğrenciyi okulumuza davet ediyoruz ve bekliyoruz."

Öğrencilerin tercih yaparken kendilerini bir üst eğitim kurumuna hazırlayabilecek ve nitelikli bir eğitim verecek okulları seçmeleri gerektiğini vurgulayan Tekçam, öğrencilerin bakanlığın tercih kılavuzunu iyi bir şekilde incelemeleri gerektiğini, merkezi sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar arasındaki değerlendirmeyi doğru yapmaları önerisinde bulundu. - "Fen veya sosyal bilimler lisesindeki akademik eğitimin tamamına sahip" Okulun hazırlık sınıfını bitiren 14 yaşındaki Goncanaz Ağbal da hazırlık sınıfında İngilizce ve Arapça eğitim aldığını ve bir yıl boyunca İngilizce okuma, yazma, konuşma ve gramer konusunda gerekli bilgiyi edindiklerini söyledi. Farklı kademlerde A1, A2, B1, B2 şeklinde çeşitli zorluklarda gördükleri eğitimle başarıya ulaştıklarını belirten Ağbal, "Benim için ön planda olan özelliği, herhangi bir fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine gittiğim zaman alacağım akademik eğitimin tamamına sahip bu okul. Bunun yanında gerekli olan İslami eğitimi de yer veriyor. Her iki yönden de kendimi eğitmemi sağlıyor." diye konuştu.

Kartal AİHL'yi tercih ederek Balıkesir'den gelen Yusuf Osman Osta ise haftada 20 saat İngilizce dersi almanın güzel bir imkan olduğunu dile getirerek, İngilizce'yi okuldaki aktivitelerle daha da geliştirdiklerini aktardı. Okuldaki Model United Nations (MUN) adlı kulüplerinde İngilizce konuşma seviyelerini yükselttiklerini vurgulayan Osta, şunları kaydetti: "Hazırlık sürecinde çok güzel bir şekilde İngilizce öğrendim. Rahat rahat konuşabiliyorum, anlayabiliyorum. Onun dışında arkadaş ortamım oluştu. Tıp veya mühendislik alanlarını düşünüyorum ama daha çok mühendisliğe yöneliyorum. Çünkü çocukluğumdan beri ilgim vardı." Okulu tercih ederek Antalya'dan gelen Muhammet Emin Şahin de lisenin Türkiye'deki akademik başarılarının yanı sıra kendisini dünyada da tanıtmaya çalıştığını ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiğini söyledi. Liseye 498 puanla yerleştiğini kaydeden Şahin, "9. ve 10. sınıfta IGCSE eğitimi sayesinde Cambridge Üniversitesi'nin verdiği sertifikayla birlikte 10 ve 11. sınıfta da IB eğitimi var. Bunu bir imam hatip derecesinde bir okul olarak yapması beni çok etkiledi. İmam hatip olarak bu tür şeyleri başarabilen başka bir okul yok. Bu yüzden Kartal." ifadelerini kullandı.