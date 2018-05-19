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Projeler sergiye dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin tarafından hayata geçirilen "Türkiye'de Fikir Gazeteciliği" ve "İstanbul'un Gazete ve Dergi Örnekleri" projelerinin sergileri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye alanında açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin tarafından hayata geçirilen "Türkiye'de Fikir Gazeteciliği" ve "İstanbul'un Gazete ve Dergi Örnekleri" projelerinin sergileri açıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da 19 farklı dilde yayımlanan gazete ve dergiler, sergiler kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye Alanında ilgililerin beğenisine sunuldu.

Gazete ve dergiler, İstanbul'daki fikir ve düşünce ortamını, dönemin basın-siyaset ilişkilerini, basın-yayın merkezi olarak İstanbul'un konumunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin'in uzun uğraşlar sonucunda hazırladığı "Türkiye'de Fikir Gazeteciliği" ve "İstanbul'un Gazete ve Dergi Örnekleri" konulu proje kapsamında hayata geçirilen iki sergi, İstanbul'daki çok dilliliğe, zengin basın yaşamına ve Osmanlı'da başlayan fikir gazeteciliğinin önemine dikkati çekiyor.

İstanbul'un Osmanlı döneminde Türkçe'nin yanı sıra çok sayıda farklı dilde yayınlanan gazete, dergi ve diğer basılı iletişim araçlarının merkezi olmasından hareketle hayata geçirilen "İstanbul'un Gazete ve Dergi Örnekleri" projesi, farklı kültür, din ve mezheplere mensup onlarca millet ve etnik grubu yüzyıllar boyunca çatısı altında barındıran Osmanlının farklı kökenlere mensup tebaasına, sağladığı fikir ve düşünce özgürlüğünü yansıtıyor.

"Türkiye’de Fikir Gazeteciliği" projesi ise Türk aydınlarının çıkarmış olduğu ilk özel gazete ve modern Türk edebiyatının da ilk yayın organı olan Tercüman-ı Ahval'den günümüze kadarki süreçte gelişen fikir gazeteciliğine ışık tutuyor.

Sergiler, 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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