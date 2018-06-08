"Projelerin devamı için istikrarlı yönetim şart"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, yürüttükleri projelerin devamı ve planladıkları projelerin hayata geçirilmesi için istikrarlı bir yönetimin şart olduğunu, bu devam kararını da halkın 24 Haziran'da vereceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Uysal, Gaziosmanpaşa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kendisine eşlik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İBB bürokratlarıyla birlikte Uysal, ilçedeki şehit yakınlarını ve Cam İşleme Fabrikası'nı ziyaret etti.

Uysal, Gaziosmanpaşa'da oturan 15 Temmuz şehidi polis memuru Gökhan Topçu'nun ailesini de ziyarette bulundu.

Daha sonra da bir tekstil fabrikasına uğrayan Uysal, kendisine "Başkanım, metromuz ne zaman açılacak?" diye soran işçilere, "İnşallah yıl sonunda açmış olacağız." şeklinde yanıt verdi.

İlçede GOPSİAD üyeleriyle de bir araya gelen Uysal, kentsel dönüşümün, binaların yıkılıp yeniden yapılması gibi algılandığını belirterek, kentsel dönüşümün bir kentle birlikte, ekonomisinin, ticaretinin ve sanayisinin yeniden planlanması olduğunu kaydetti.