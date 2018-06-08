"Projelerin devamı için istikrarlı yönetim şart"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, yürüttükleri projelerin devamı ve planladıkları projelerin hayata geçirilmesi için istikrarlı bir yönetimin şart olduğunu, bu devam kararını da halkın 24 Haziran'da vereceğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Uysal, Gaziosmanpaşa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Kendisine eşlik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İBB bürokratlarıyla birlikte Uysal, ilçedeki şehit yakınlarını ve Cam İşleme Fabrikası'nı ziyaret etti.
Uysal, Gaziosmanpaşa'da oturan 15 Temmuz şehidi polis memuru Gökhan Topçu'nun ailesini de ziyarette bulundu.
Daha sonra da bir tekstil fabrikasına uğrayan Uysal, kendisine "Başkanım, metromuz ne zaman açılacak?" diye soran işçilere, "İnşallah yıl sonunda açmış olacağız." şeklinde yanıt verdi.
İlçede GOPSİAD üyeleriyle de bir araya gelen Uysal, kentsel dönüşümün, binaların yıkılıp yeniden yapılması gibi algılandığını belirterek, kentsel dönüşümün bir kentle birlikte, ekonomisinin, ticaretinin ve sanayisinin yeniden planlanması olduğunu kaydetti.
Bugüne kadar, İstanbul'da kentsel dönüşüm ile ilgili atılan adımların amacına ulaşamadığına dikkati çeken Uysal, "Bu konuda özel sektör de başarısız, kamu da. Biz İBB olarak, ne yapmamız gerektiği konusunda tıkanan noktaların önünü açıp, öncü olarak, özel sektörle birlikte bunu devam ettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümde izlenecek yolu ayrıntılarıyla anlatan Uysal, önceki yıllarda ilave imar artışı yoluyla vatandaşların evlerini müteahhitlere verip bedava ev almaları yolunda yapılan çalışmadan sonuç alınamadığına işaret ederek, bunun en son örneğinin Fikirtepe'de yaşandığını anlattı.
- "İmar artışı olmamalı"
"Kentsel dönüşüm yapacağınız yerde imar artışı olmamalı" ifadesini kullanan Uysal, şöyle devam etti:
"Vatandaş, kentsel dönüşümde, bulunduğu yerdeki dairenin yerine uzak bir yerde çok daha pahalı bir daire versen bile gitmiyor. Gitmemekte haklı çünkü yaşadığı yerde bir geçmişi, hatıraları, komşuları var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Vatandaşın evini yıkıp yaptıktan sonra da yine aynı yerde evini vermemiz, komşularıyla birlikte yaşatmamız gerekiyor."
- İBB bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar
Uysal, 2018 yılı içerisinde İBB bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdıklarını aktararak, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Eyüp başta olmak üzere 10 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını, bazı ilçelerde de görüşmelerin devam ettiğini anlattı.
Gelecek 10 yıl içerisinde İBB bütçesinden ayrılacak daha büyük bir payla kentsel dönüşüme hız kazandıracaklarını vurgulayan Uysal, uygulamaya kentsel dönüşümde hiç kimsenin itiraz etmediği, yüzde 100 mutabakatın sağlandığı yerlerden başlanacağını kaydetti.
Uysal, İstanbul'da eskiden beri ulaşımın birinci problem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bu problemi çözmek ve İstanbul trafiğini rahatlatmak için metrolar yapıyoruz. İstanbul'da bizim 160 kilometre metro hattımız var. 227 kilometre metro inşaatımız da devam ediyor. İstanbul'un ihtiyacı ise bin kilometre metro. Devam eden inşaatlar bitse bile bizim 600 kilometre metroya daha ihtiyacımız var.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde İstanbul'da metro ağını bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yap, kiraya ver sonra da devret. Biz bu model üzerine çalışıyoruz. Müteahhit yapacak, üç yıl içerisinde bitirecek, üç yıl sonra kira almaya başlayacak. 25 yıl kira aldıktan sonra da bize devredecek. Müteahhitler bu modeli karlı görürse metro çalışmalarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Ayrıca metronun geçtiği yerlerde kamu alanları varsa onlara da gayrimenkul geliştirme çalışması yapacağız."
- "24 Haziran Türkiye için önemli"
Uysal yürüttükleri projelerin devamı ve planladıkları projelerin hayata geçirilmesi için istikrarlı bir yönetimin şart olduğunu, devam kararını da halkın 24 Haziran'da vereceğini kaydetti.
24 Haziran'ın Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Kaya, " 24 Haziran seçimlerinde vatandaşımız yetki verdiğinde eskisinden çok daha iyi ve hızlı hizmet etme şansımız olacak. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde başkanlık sistemi olsaydı şimdiye kadar yaptığı işlerin 2-3 katı daha fazla iş yapmış olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.
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