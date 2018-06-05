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'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu prompter’ın bozulduğu iddia edilmişti. Erdoğan’ın miting programları öncesi sunum yapan Orhan Karakurt, yaşananın bir prompter arızası olmadığını, Erdoğan'ın misafirinin yerine oturmasını beklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu prompter’ın bozulduğu iddia edilmişti. Bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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Öte yandan Erdoğan’ın miting programları öncesi sunum yapan Orhan Karakurt, yaşananın bir prompter arızası olmadığını iddia etti: “Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar, yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi, koruma başkanı Muhsin beye ‘Çekilsinler’ diye talimat verdi. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım.”

tweet

CHP VE HDP'NİN GÜNDEMİ 'PROMPTER'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van’daki mitinginde Erdoğan’ın konuşmasına değindi. Söz konusu videoyu seçmenlerine izleten İnce, "sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini" söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da: “Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır’da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Prompter Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yawww hee heee bizde yedik ;))
YALAN ARKADAŞLAR BUZ GİBİ YALAN. PROMPTERDAN YAZI AKARKEN VE KESİLİRKEN GÖRÜNTÜ VAR YOUTUBEDAN BAKIN. AKPNİN İŞİ GÜCÜ İNKAR. MAN BELGELERİNİ İNKAR ETTİ. 17 ARALIĞI İNKAR ETTİ. AYAKKABI KUTULARINI İNKAR ETTİ. HER ŞEYİ İNKAR EDİYORLAR. AKP VE ÇETESİNİN SİYASET ANLAYIŞI YALAN ÜZERİNE KURULU
YAV BİRİ GELDİ DİYE NEDEN CÜMLESİNİ ZANK DİYE KESSİN. BOZULDU İŞTE CİHAZ GÖZÜ DE SOL TARAFTA YUKARIYA BAKIYOR. PROMPTER TAM ORADADIR. SOL VE SAĞ YUKARIDA DURUR. BİR TANEDE ORTADA VARDIR.
YAV BİRİ GELDİ DİYE NEDEN CÜMLESİNİ ZANK DİYE KESSİN. BOZULDU İŞTE CİHAZ, ERDOĞANIN GÖZÜ DE SOL TARAFTA YUKARIYA BAKIYO TAM PROMPTERİN OLDUĞU NOKTAYA BAKIYOR. PROMPTER TAM YUKARIDA SAĞDADIR (BİZE GÖRE SOL). BİR TANEDE SOLDA VARDIR. BİR TANEDE ORTADA VARDIR. ÜSTELİK BU KONU SOSYAL MEDYAYA GÜNDEM OLDU AMA O GÜN İTİRAZ EDEMEDİLER. PROMPTERİN BOZULDUĞUNU HERKES BİLİYORDU. BUGÜN MUHARREM İNCE BUNU ANLATTI DİYE HEMEN BÜTÜN MEDYA GÜCÜYLE İNKAR ETMEYE BAŞLADILAR.
BU VİDOEYA BAKIN BOZULMUŞMU BOZULMAMIŞMI ANLAYACAKSINIZ. BU AKPLİ İBLİSLERİN İŞİ GÜCÜ İNKAR; https://www.youtube.com/watch?v=LAuk1Vt2jj8
yaw he he
sizin yalan (akp) söylemediğiniz bir gün varmı ????
diyelim ki bunu yedik... kim niye utansın değilse de değildir yani olayı iyice maça çevirdiler
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