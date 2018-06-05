'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu prompter’ın bozulduğu iddia edilmişti. Bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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Öte yandan Erdoğan’ın miting programları öncesi sunum yapan Orhan Karakurt, yaşananın bir prompter arızası olmadığını iddia etti: “Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar, yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi, koruma başkanı Muhsin beye ‘Çekilsinler’ diye talimat verdi. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım.”

CHP VE HDP'NİN GÜNDEMİ 'PROMPTER'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van’daki mitinginde Erdoğan’ın konuşmasına değindi. Söz konusu videoyu seçmenlerine izleten İnce, "sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini" söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da: “Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır’da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz.” ifadelerini kullandı.



