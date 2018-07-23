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Protokol Çıldır Gölü'nde serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Ticaret ve sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek için gölün serin sularında kulaç attı.

Protokol Çıldır Gölü'nde serinledi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Ticaret ve sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek için gölün serin sularında kulaç attı.
124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, son yıllarda yaz tatilini geçirmek için bölgeye gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Tatlı su özelliğine sahip Çıldır Gölü’nün daha fazla tanınması ve farkındalık oluşturulması amacıyla göle giden Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TSO Başkanı Çetin Demirci ve Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, gölün serin sularına girerek yüzme keyfi yaşadı.
Yaklaşık bir saat gölde yüzen Vali Bilmez, Çıldır Gölü'nün güzelliğine dikkat çekerek, "Su baya güzel. Bu suyun kıymetini bilmek lazım. Bütün dostları Çıldır gölünde yüzmeye davet ediyoruz. İki bin rakımda yüzmek çok harika" dedi.
AK Parti Ardahan Milletvekili Atalay ise Çıldır Gölü'nün saklı bir cennet olduğuna vurgu yaparak, "Gerçekten muhteşem bir su. Ben de ilk kez Çıldır gölüne girdim. Bundan sonra inşallah yaz programlarımızı buraya göre yapacağız. Herkesi Çıldır’a, Çıldır gölüne davet ediyoruz. Burası saklı bir cennet ve artık denizlere ihtiyaç duymayacak bir imkana sahibiz" diye konuştu.
TSO Başkanı Demirci de, Ardahan’da yüzmek için en iyi zamanın bu mevsim olduğunu belirterek herkesi Çıldır gölünde davet etti.
Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Şimdi ise "Böyle bir suyu, bu mevsimde bırak Akdeniz’i, Ege’yi, dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Herkesi Çıldır Gölün'e bekliyoruz. Burada muhteşem bir hava, muhteşem bir su var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Protokol Çıldır Gölü'nde serinlediProtokol Çıldır Gölü'nde serinlediProtokol Çıldır Gölü'nde serinlediProtokol Çıldır Gölü'nde serinledi

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