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Protokol darbuka çaldı, köylüler dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bilecik Valiliği ve BEBKA iş birliğiyle ''Kınık köyü kırsalda tasarım'' etkinliği gerçekleştirildi - Etkinlik kapsamında Vali, BEBKA Genel Sekreteri, kaymakamlar ve iş adamları çömlekten yapılmış darbukalarla mini bir konser verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle ''Kınık köyü kırsalda tasarım'' etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda çömlek ustası, akademisyen ve öğrenciler, yeni tasarım ürünleri geliştirmek üzere etkinlikte buluştu.

Akademisyen ve asistanların, ustalarla birlikte tasarladığı ve imal ettiği ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra Kınık çömlek ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler, büyük ilgi gördü.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, idareler olarak rollerinin öncülük etmek olduğunu söyledi.

Büyükakın, "Geleceğe dair projeksiyonlar yapıp nerede neyi yaparsak en doğru şeyi yapmış oluruz. Akademisyenlerimizden, STK'lerden hepsinden yararlanarak merkezi idarenin, yerel idarenin, kalkınma ajansının kaynaklarından yararlanarak geleceğe doğru en doğru adımları atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de geçmişi yüzyıla dayanan bir sanatın tekrar canlandırılmasına katkı vermek üzere etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından stantları gezen Vali Tahir Büyükakın, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, bazı kaymakamlar ve iş adamları, çömlekten yapılmış darbukalarla ritm tuttu.

Protokolün müzik gösterisi vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Daha sonra katılımcılara çömlek yapımı anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik çömlek

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