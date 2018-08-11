Protokol darbuka çaldı, köylüler dinledi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle ''Kınık köyü kırsalda tasarım'' etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda çömlek ustası, akademisyen ve öğrenciler, yeni tasarım ürünleri geliştirmek üzere etkinlikte buluştu.
Akademisyen ve asistanların, ustalarla birlikte tasarladığı ve imal ettiği ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra Kınık çömlek ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler, büyük ilgi gördü.
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, idareler olarak rollerinin öncülük etmek olduğunu söyledi.
Büyükakın, "Geleceğe dair projeksiyonlar yapıp nerede neyi yaparsak en doğru şeyi yapmış oluruz. Akademisyenlerimizden, STK'lerden hepsinden yararlanarak merkezi idarenin, yerel idarenin, kalkınma ajansının kaynaklarından yararlanarak geleceğe doğru en doğru adımları atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de geçmişi yüzyıla dayanan bir sanatın tekrar canlandırılmasına katkı vermek üzere etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından stantları gezen Vali Tahir Büyükakın, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, bazı kaymakamlar ve iş adamları, çömlekten yapılmış darbukalarla ritm tuttu.
Protokolün müzik gösterisi vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Daha sonra katılımcılara çömlek yapımı anlatıldı.
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!
Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!
Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama
Kabe'de inanılmaz anlar!
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum