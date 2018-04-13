Protokol estetik klinik açılışında bir araya geldi

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Op. Dr. Selma Denktaş Kuduban, Erzurum’un ilk özel estetik cerrahi kliniğini hizmete açtı

Terminal Caddesinde kliniğini hizmete açan Op. Dr. Selma Denktaş Kuduban, kliniğin estetik ve plastik cerrahide bir ilk olduğunu belirterek, Erzurumlulara daha iyi şartlarda hizmet vermek için özel kliniğini hizmete açtığını söyledi.

Özel Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinin açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Alirıza Kiremitçi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer katıldı ve davetliler katıldı.

Erzurum’da estetik plastik cerrahi kliniğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Op. Dr. Selma Denktaş Kuduban, ‘‘Estetik ve plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Erzurum’da hizmete yeni açtığımız Estetik Kliniğimizde deneyimli cerrah olarak hedefim temiz şartlarda kaliteli estetik sağlık hizmeti sunmaktır. Erzurum’a kazandırdığımız kliniğimizde güzelleşmek isteyen her kese kapımız açık. Tüm dünyada en sık tercih edilen cihazımız ile ağrısız lazer epilasyon işlemi ile hem bayanlarda hem erkeklerde tatmin edici sonuçlar almaktayız. Ayrıca Kliniğimizde botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, cilt bakımı, leke tedavisi, iple yüz germe yapılmaktadır. Bununla birlikte hastane şartlarında yapmakta olduğum burun, meme, genital estetik, liposuction, karın germe gibi estetik ameliyatlar hastalarımızın yüksek memnuniyeti ile sonuçlanmaktadır’ diye konuştu.