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Protokol üyeleri otelin açılış yemeğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 23:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da protokol mensupları beş yıldızlı oteller zincirinin açılış yemeğine katıldı.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Garnizon Komutanı Davut Kulalar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işadamları katıldı.

Protokol üyeleri otelin açılış yemeğine katıldı

Adıyaman’da protokol mensupları beş yıldızlı oteller zincirinin açılış yemeğine katıldı.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Garnizon Komutanı Davut Kulalar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işadamları katıldı. Hilton Garden Inn Adıyaman’da hizmet vermeye başladı. Düzenlenen program ile açılış yemeği verildi.
2014 yılında işadamları Osman Özdemir ve Mehmet Karahan tarafından yapımına başlanılan otelin açılışında konuşan Osman Özdemir, otel ile ilgili bilgi verdi.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, 5 yıldızlı bir otelin Adıyaman için elzem olduğunu belirterek, bu eksikliği giderdikleri için işadamlarına teşekkür etti.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, Adıyaman’ın turizm kenti olduğunu ve turizmde en önemli etkenin marka oteller olduğunu vurgu yaptı.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, Adıyaman için önemli bir yatırım yapıldığını belirterek, bu yatırıma sahip çıkmak gerektiğini aktardı.
Konuşmalar sonrasında program karşılıklı sohbet ile devam etti.

Protokol üyeleri otelin açılış yemeğine katıldı

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