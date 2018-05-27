Protokol üyeleri paravolley takımıyla maç yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, protokol üyeleri, engellilerin sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Oturarak Voleybol Türkiye Süper Ligi şampiyonu Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) takımı ile gösteri maçı yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol Ligi'nde mücadele eden ve 2017-2018 sezonu şampiyonu olan ALGES, sahil parkta Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in de aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile gösteri müsabakasında karşı karşıya geldi.

Kulüp Başkanı İsmail Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğun ardından ramazan ayında ilçe protokolüyle gösteri maçı yaptıklarını söyledi.

Ligde iki sene üst üste şampiyon olduklarını hatırlatan Korkut, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak ilk defa 2015-2016 sezonunda Türkiye birinci liginde mücadele etmeye başladık. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda Türkiye şampiyonu olduk, geçen yıl da yine Türkiye kupasını kazandık. Ramazan ayı dolayısıyla engellilerin sorunlarına dikkat çekebilmek için ilçe protokolü ile güzel bir dostluk maçı yaptık. Biz engelliler için güzel bir anı oldu. Sahilde gezen vatandaşlar da gelip maçımızı takip etti. Herkes çok teşekkür ediyorum."

Alaplı Kaymakamı Eskioğlu da kulübün oyuncularıyla her zaman gurur duyduklarını ifade ederek, "İlçenin adını en güzel şekilde temsil ediyorlar. İki sezon üst üste şampiyon oldular, kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

