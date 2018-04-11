Protokolden aşçı çırağı kursiyerlerine tam not

Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Aydın iŞKUR ortak protokolü ile açılan ’Aşçı Çırağı Kursu’ kursiyerleri hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyeceklerle protokolden tam not aldı.

Efeler Belediyesi’nin Fatih Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan modern mutfakta gerçekleştirilen ’Aşçı Çırağı Kursu’na 13 kadın kursiyer katıldı. 1 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında haftanın 5 günü saat: 09.00-16.00 arası toplam 178 saat eğitim alan kadın kursiyerler kurs finalini hazırlıkları yiyeceklerle yaptı.

Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, müdür yardımcıları, İŞKUR Şube Müdürü Hüseyin Çakır, İŞKUR Eğitim Uzmanları ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın’ın katıldığı yemekte protokol üyeleri kendileri için hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklere tam not verdi. Yemek sonunda protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren kursiyer kadınlar böyle bir imkanı kendilerine sunduğu için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler.