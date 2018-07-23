Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ'nin ifadesi

Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Safiye İ, polisteki ifadesinde "kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü.

Safiye İ, gözaltına alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, soruşturma konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu, yaklaşık iki yıldır hesabı kullandığını, şifresini de başkasının bilmediğini belirtti.

Anıtkabir'e, halası ve iki kuzeninin ısrarıyla gezmek amacıyla gittiğini bildiren Safiye İ, "Ben gitmek istemiyordum." ifadesini kullandı.

Videoyu kendi isteğiyle çektiğini kaydeden Safiye İ, "Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşımdan beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz'da Instagram'daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da görüntüleri hesabımdan sildim. Bu görüntüyü sadece arkadaşlarımla paylaştım." beyanında bulundu.