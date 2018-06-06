PSA Grubu’nun Turbo PureTech benzinli motoruna ödül

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu’nun 1,2 litre hacimli 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru bir kez daha “Yılın Motoru” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PSA Grubu’nun 1,2 litrelik 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru (110 PS ve 130 PS), 1 litre ile 1,4 litre kategorisinde bir kez daha "Yılın Motoru" seçildi. Böylece Turbo PureTech motor bu yıl 20’ncisi düzenlenen "Yılın Motoru" ödülünü üst üste 4’üncü kez almış oldu.

PSA Grubu, 3 silindirli benzinli motorlar ailesi için 210 patent aldı. Yeni nesil PureTech motor gelişmiş performans, yakıt tüketimi ve verimlilik de dahil olmak üzere bir dizi avantajı beraberinde getiriyor.

Önceki nesil ile karşılaştırıldığında ortalamada yakıt tüketiminde yüzde 4'lük bir iyileşme sağlanırken, optimize edilen turbo besleme (1.500 d/d itibarıyla yüzde 20 daha fazla tork üretimi) sayesinde motor çok daha hızlı tepki veriyor ve daha atak bir sürüş hissi sunuyor.

Benzin partikül filtresinin (GPF) kullanılmasıyla partikül emisyonlarında yüzde 75'lik bir azalma sağlanırken, AB regülasyonları tarafından 2020 yılı için belirlenen Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) uygunluğu üç yıl önden karşılanıyor. Motor kompakt boyutları sayesinde küçük sınıf araçlar, sedanlar ve kompakt SUV’lar olmak üzere Ortak Modüler Platform (CMP) ile üretilen tüm araçlarla uyumlu bir yapı sunuyor.