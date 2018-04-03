Psaport ve ehliyette yeni dönem

Pasaport ve Sürücü Belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 2 Nisan’dan itibaren Nüfus Müdürlükleri’ne devredilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararı uygulanmaya başladı. Karar doğrultusunda Bayburt İlimizde de pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin işlemler, İl Emniyet Müdürlüğü’nden Bayburt İl Nüfus Müdürlüğü’ne devredildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde ilk işlemler Vali Ali Hamza Pehlivan’ın beraberinde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Öztürk ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan tören öncesi kurum bünyesinde ehliyet ve pasaport işlemleri için oluşturulan birimleri gezerek bilgiler aldı. Daha sonra sürücü belgesini yenilemek için başvuruda bulunan Vali Pehlivan ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilmesinin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Vali Pehlivan konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin nüfus müdürlüklerine devrini öngören Bakanlar Kurulu Kararı’nın bugün itibariyle fiili olarak uygulanmaya başladığını belirtti. Vali Pehlivan, “Belirli bir süredir İçişleri Bakanlığı’mızın himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan ehliyet ve pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışma neticesinde İl ve ilçeler dahil olmak üzere yurt genelinde emniyet teşkilatından nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine geçmiş durumda. Uygulamanın hem ilimiz hem de ülkemize,bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, temenni ediyorum.” dedi.

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerinde yapılmasını sağlayacak cihazların kurulumunun tamamlanarak hazır hale getirildiğini ve başvuru işlemlerinin alınmaya başladığını kaydeden Vali Pehlivan, “İlgili kurumlarla entegre bir şekilde daha önce emniyet teşkilatında bu görevi yerine getiren arkadaşlarımızın nüfus müdürlüklerindeki bu birimlerde görevlendirilip müdürlüğümüzün de ilgili personeline yardım etmeleriyle bu işlemler etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilecek. Teknolojik imkanlar genişledi. Artık kurumlarımızın bilgi ağları birbirlerine entegre vaziyette. Buraya gelen vatandaşlarımızın hem nüfus ile ilgili hem de ihtiyaç duyulan diğer kamu kurumlarıyla ilgili bilgileri sistemden çekilerek kısa süre içerisinde başvuruları alınıp işlemleri tesis edilecek. Bu bağlamda sizlerin de bildiği gibi dijital kimlikler yenileme süreçleri devam ediyor. Bunlarla birlikte ehliyet, hususi pasaport, görev pasaportu ile yeşil pasaportların da işlemleri buradan yapılabilecek. İlk iki pasaport işlemleri ilçe müdürlükleri bünyesinde, yeşil pasaport işlemleri ise il müdürlüklerimiz nezdinde yapılacak. Bu sayede vatandaşlarımıza inşallah çok daha hızlı, etkin ve verimli hizmetler verilecek. Bugün itibariyle başlayan bu yeni uygulamanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımıza da başarılar temenni ediyorum.” diye konuştu.