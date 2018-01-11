PSG, Lig Kupası'nda yarı finale çıktı

PARİS (AA) - Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
PSG, Stade de la Licorne Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve takımlar devre arasına golsüz eşitlikle girdi.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan PSG, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 53. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını hızlandıran PSG'nin ikinci golünü 78. dakikada Rabiot kaydetti.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 14'üncü galibiyetini alarak yarı finale yükseldi.
(AA)
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