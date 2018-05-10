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Psikologlar Boğaz turuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Psikologlar Boğaz turuna çıktı

İSTANBUL (AA) - Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla İstanbul'da bir araya gelen yaklaşık 500 psikolog, Boğaz turuna katıldı.

Etkinlik, Ruh Sağlığı Derneği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Psikologlar, Valide Sultan gemisiyle İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erkuş, meslek grubu olarak toplum ruh sağlığını güvence altına almak istediklerini, bu konulara ilişkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya Psikologlar Günü için bir araya geldiklerini belirten Erkuş, "Mesleki farkındalığımızı oluşturmak için psikolojinin daha fazla duyulmasını istedik. Mesleki olarak problemler yaşıyoruz. Psikolog olmayan, dışarıdan bu alanda ilgisi olmayan kişilerin toplumun ruh sağlığına yönelik tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Toplum ruh sağlığı için daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Toplumda yaşadığımız travmatik olaylara ilişkin çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Turda, psikoloji alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu ve Check Feel projesine hediye takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaz turu Ruh Sağlığı Derneği

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