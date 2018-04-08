HABER

"Psit16" geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde modifiye araç tutkunları "Pist16 isimli" yeni kurulacak derneğin çatısı altında bir araya gelecek.Birçok yerden gelen modifiye araç tutkunları, yeni kurulacak derneğinin tanıtım toplantısında bir araya geldi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde modifiye araç tutkunları "Pist16 isimli" yeni kurulacak derneğin çatısı altında bir araya gelecek.
Birçok yerden gelen modifiye araç tutkunları, yeni kurulacak derneğinin tanıtım toplantısında bir araya geldi. Tanıtım toplantısına Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Pist16 kurucu başkanı Mustafa Aşık, “Yenişehir’imizi modifiye aracın başkenti yapmak için yürekleri sevgi dolu temiz arkadaşlarımızla bir araya gelerek çıktığımız bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Modifiye araç tutkunları olarak dernekleşme için çalışmalarımız başladı. Bu yeni oluşuma Türkiye’nin birçok noktasından iştirak olacak” diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. İlçemizdeki modifiye araç seven kardeşlerimizin bir araya gelerek yaptıkları bu çalışmalar bizleri mutlu etti. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilden tarihi İncil çıktı

Otomobilden tarihi İncil çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazi olduğu yerde şehit düştü

Gazi olduğu yerde şehit düştü

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.