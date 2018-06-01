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PTT çalışanını tekme tokat dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de işlem yaptırmak için PTT şubesinde gelen 2 kişi yavaş hareket ettiği gerekçesiyle önce görevli memura kalem fırlattı, ardından saldırarak tekme tokat dayak atarak adeta linç etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise PTT’nin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı.

ÖNCE KALEM FIRLATTI

Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bazen evet insanı çileden çıkaran çalışanlar oluyor bir de hem suçlu hem güçlüler kendilerine laf söyletmezler. Bu arkadaş kendini oruç da var galiba tutamamış patlamış nasıl ptt orası öyle güvenlik nerede ?
CEZALAR CAYDIRICI OLMADIKTAN SONRA SONUÇ KAÇINILMAZDIR
benim başıma da geldi PTT çalışanları terörist gibi. gönderilerimiz kayboluyor. hesap soramıyoruz. şiddete karşıyım ama. bende bir seferinde zor sabrettim. PTT yi artık kullanmıyorum
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