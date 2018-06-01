PTT çalışanını tekme tokat dövdüler

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı.
ÖNCE KALEM FIRLATTI
Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.
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