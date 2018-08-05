PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

Birçok işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği PTT kaça kadar açık, PTT'de kaçta kapanıyor kaçta açılıyor, PTT'de hangi işlemler yapılıyor, PTT hangi günler kapalı hangi günler açık, PTT'den para gönderimi yapılır mı? sorularının cevabı haberimizde. İşte PTT hakkkında oldukça detaylı haberimiz...

PTT'NİN ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

PTT'nin şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem almaktadır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

PTT ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT'nin şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlamaktadır

PTT'NİN ŞUBELERİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'nin çalışma saatleri kış aylarında il ve ilçenin durumuna göre farklılık gösterebilir.

PTT TARİHÇESİ NE ZAMAN KURULDU?

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.