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PTT görevlisi kadına böyle saldırdı! İşte o anlar...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 18:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

Konya’da PTT şubesinde görevli kadın memura saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şubede işlem için bekleyen aile ile kadın memur arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sözlü kavgaya dönüştü.

Bu sırada işlem için bekleyen kişi bankonun üzerinden hamle yaparak kadın memura saldırmak istedi. Vatandaşlar tarafından saldırgan şubeden dışarı çıkarıldı. Bu sırada küçük bir çocuğun korkudan ağlaması dikkat çekti. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o kadın orada çalışan, görevli değil memur değil postahane devlet dairesi değil, o kadın özel şirkette çalışsa müşteriye böyle davranıp çıldırtamazdı, siz de tutmuş "görevli-kadın ve memur" gibi kavramlarla haberi saptırmışsınız, o adam karısının çocuğunun yanında hakaret işitecek insan yerine konulmayacak tutacak bu kadın bu memur bu görevli diyeceksiniz siz bu ülkeden değilsiniz belli ki toplum mühendisliği yapmaya çalışıyorsunuz
hak etmiş az bile yapmış
kadına yumruk nedir ki? bu nasıl bir ezikliktir...
Ptt'de çalışanların çoğu bu şekilde insana insan gibi muamele yok hep ters ve poz bakışlar konuşmalar.
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