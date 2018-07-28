PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

Kafasından hiç çıkarmadığı fesi ve Atatürk hakkındaki tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşım yapıldı.
Mısıroğlu ve ailesinin facebook ve twitter hesaplarından yaptıkları paylaşıma göre PTT, Mısıroğlu adına özel bir pul bastırmıştı. 1 TL'lik pullar kullanıma da sunulmuştu.
Mısıroğlu'nun facebook hesabından yapılan açıklamada "Posta ve Telgraf Teşkilatı Umum Müdür Yardımcısı “Adil Zembat Bey”e (@adilzembat) bu kadirşinaslıktan mütevellit teşekkür ederiz" denildi.
Ve mesajla birlikte Kadir Mısıroğlu adına bastırılan pulların görselleri paylaşıldı.
Kadir Mısıroğlu ve ailesinin "devlet bize jest yaptı ve adımıza pul bastı" açıklamasının arkasındaki gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jet olmadığı, Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı.
PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kişisel Pul" bölümünde, isteyen herkesin gerekli şartları sağlayıp, başvuruyu yapıp parasını verdikten sonra kandi adına pul bastırabileceği belirtiliyor. 2005 yılından bu yana devam eden uygulama, pek çok kullanıcının hatıra ve yıl dönümleri için hediye seçiminde favorisi.
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