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PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Atatürk hakkındaki açıklamalarıyla sık sık eleştirilerin odağında olan ve hiç çıkarmadığı fesiyle tanınan Kadir Mısıroğlu adına PTT tarafından özel bir pul basıldı. Mısıroğlu ailesi, sosyal medya hesaplarında devlet yetkililerine bu jest nedeniyle teşekkür etti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

Kafasından hiç çıkarmadığı fesi ve Atatürk hakkındaki tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşım yapıldı.

Mısıroğlu ve ailesinin facebook ve twitter hesaplarından yaptıkları paylaşıma göre PTT, Mısıroğlu adına özel bir pul bastırmıştı. 1 TL'lik pullar kullanıma da sunulmuştu.

"PTT MÜDÜR YARDIMCISINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mısıroğlu'nun facebook hesabından yapılan açıklamada "Posta ve Telgraf Teşkilatı Umum Müdür Yardımcısı “Adil Zembat Bey”e (@adilzembat) bu kadirşinaslıktan mütevellit teşekkür ederiz" denildi.

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Ve mesajla birlikte Kadir Mısıroğlu adına bastırılan pulların görselleri paylaşıldı.

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GERÇEK ÇABUCAK ORTAYA ÇIKTI

Kadir Mısıroğlu ve ailesinin "devlet bize jest yaptı ve adımıza pul bastı" açıklamasının arkasındaki gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jet olmadığı, Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı.

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İSTEYEN HERKES PARASINI VERİP KENDİ ADINA PUL BASTIRABİLİR

PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kişisel Pul" bölümünde, isteyen herkesin gerekli şartları sağlayıp, başvuruyu yapıp parasını verdikten sonra kandi adına pul bastırabileceği belirtiliyor. 2005 yılından bu yana devam eden uygulama, pek çok kullanıcının hatıra ve yıl dönümleri için hediye seçiminde favorisi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ölüm döşeğinde bile firavunluk peşinde bizim fesli.
yazıklar olsun ne diyimki insan da azcik utanma olur
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