PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

GAZİSEM, Posta ve Telgraf Teşkilatı 2018/1 personel alım sınavı giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Mayıs ayında PTT insan kaynaklarından sınava başvuran adayların sınav merkezlerine atanmaları tamamlandı. Sınav giriş belgelerinde adayların kimlik bilgileri ve sınav girecekleri yer bilgisi yer almakta. Adaylar sınava girecekleri yeri öğrendikleri bu sınav giriş belgesinin çıktısını alıp sınav günü yanlarında getirmelilerdir. Aksi halde sınava alınmayacaklar.
Aşağıdaki bağlantıdan sınava giriş belgenizi görüntüleyip sınava nerede gireceğinizi öğrenebilir ve belgenin çıktısını alabilirsiniz. Belgenize erişim için ilgili alana T.C. kimlik numarasını girip "Be Robot Değilim" yazısının solundaki kutuyu işaretleyip "Gönder" butonuna tıklamanız gerekiyor.
PTT 2018/1 Personel Alım Sınavı Giriş Belgesi için tıklayınız
https://sinav.gazi.edu.tr/basvuru.php?sid=179
17 farklı merkezde 12 Ağustos’ta düzenlenecek olan PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.
Yazılı ve sözlü sınavlara adaylar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarası girerek alacaktır.
Yazılı sınavda adaylara;
a)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır.
b)Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.
KONU BAŞLIKLARI
SÖZEL AKIL YÜRÜTME
TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
ÖLÇME BECERİSİ
SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME
TARİH
TÜRKİYE COĞRAFYASI
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
PTT Sınavında başta GÜNCEL BİLGİLER olmak üzere sadece KPSS Müfredatından sorumlusunuz.
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