PTT'den Altay'a özel pul

İZMİR (AA) - Altay Spor Kulübü ve PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, kulübe ve Altay taraftarlarına özel hatıra pul basılacak.

Kulübün, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, PTT'nin kişisel pul uygulamasının son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

Kişisel pulların yanında spor kulüplerine de talep doğrultusunda pul üreteceklerini belirten Çetinkaya, bunun ilk uygulamasına ise Altay ile başladıklarını aktardı.

Bunda hem Altay Yönetim Kurulu Üyesi hem de PTT Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı Metin Kurşun'un etkisi olduğunu kaydeden Çetinkaya, "Altay'ın yaklaşık 20 bin taraftarı var. Bu pulla taraftar, kulübe aidiyet duygusu kazanacak. Bu hem taraftar için hatıra olacak hem de kulübe bir gelir sağlayacak." dedi.

Pulun üzerindeki fotoğrafların kulüp tarafından belirleneceğini dile getiren Çetinkaya, kulüpten fotoğrafların gelmesiyle pulun basımına başlayacaklarını kaydetti.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Altay'ın, futbol tarihinde ilkleri başaran bir kulüp olduğunu, burada da bir ilke imza attıklarını belirtti.

Projenin sadece Altay'a değil tüm kulüplere ciddi bir gelir getireceğine inandığını ifade eden Ekmekçioğlu, "Ancak bu paradan daha değerli bir şey. Manevi değeri çok yüksek. Para ikinci planda yer alıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tören sonrası Ekmekçioğlu tarafından Çetinkaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Altay forması hediye edildi.

