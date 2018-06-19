PTT'den Amasyalı şehitler anısına pul sergisi

Amasya PTT Başmüdürlüğü tarafından, "Uluslararası Amasya Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında 110 Amasyalı şehide ithafen pul sergisi açıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, terörle mücadelede şehit olan Amasyalı 110 şehidin fotoğraflarından oluşan ve Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen pul sergisini gezerek, sergi hakkında bilgi aldı.

Varol, serginin açılışında yaptığı konuşmada, şehitleri hatırlamanın ve ülke için yaptıkları büyük fedakarlıkların bilincinde olmanın önem taşıdığını söyledi.

Yaptıkları güzel çalışmadan ötürü PTT Başmüdürü ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Vali Varol, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz ve milletimiz daima yanlarındadır. Sık sık gazilerimizle ve şehitlerimizin yakınlarıyla bir araya geliyoruz. Devlet olarak her zaman kapımız açık. Onların sorunlarını çözmek bizim görevimizdir. Onları emanetlerine sahip çıkmak ve isimlerini yaşatmak, çocuklarımıza onların yaptıkları kahramanlıkları anlatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına, PTT Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mahmut Orhun, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek.

