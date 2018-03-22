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PTT'den gasp teşebbüsüne tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Ataşehir'de silahla geldiği PTT şubesinde görevli memuru tehdit ederek gasbetmeye çalışan maskeli şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de PTT şubesinde görevli memuru silahla tehdit ederek gasbetmeye çalışan maskeli şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi'ndeki PTT şubesine gelen silahlı şüpheli, çalışan memur R.Ö'yü silahla tehdit ederek gasbetmeye çalıştı.

Memur ile şüpheli arasında çıkan arbede sonucu silahını düşüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgile çalışma başlattı.

Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Ataşehir'de düzenlediği operasyonla şüpheli Ali Rıza T'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin maske takarak PTT şubesine gelmesi, görevli memura silah doğrultarak verdiği poşete paraları doldurmasını istemesi görülüyor.

Görüntülerde, ayrıca görevli memurun parayı vermemesi üzerine şüphelinin bankonun arkasına geçerek memurla tartışması, daha sonra çıkan arbedede şüphelinin maskesinin ve elindeki silahın yere düşmesi ve PTT şubesinden ayrılması yer alıyor.

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