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PTT’den kan bağış kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

Kırşehir PTT Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı.PTT Baş Müdür Vekili Ahmet Eraslan tarafından başlatılan kan bağış kampanyasının faydalı olacağını söyleyerek, "Kan, kan bileşenleri ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır.

PTT’den kan bağış kampanyasına destek

Kırşehir PTT Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı.
PTT Baş Müdür Vekili Ahmet Eraslan tarafından başlatılan kan bağış kampanyasının faydalı olacağını söyleyerek, "Kan, kan bileşenleri ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır. Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olamayan bir tedavi aracıdır. PTT bu itibarla, 177 yıldır yurdun her köşesinde ve halkın her kesimine aynı oranda kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiştir. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kızılay Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde her yıl 4 defa olmak üzere PTT Kan Bağışı Kampanyası başlatılmıştır"dedi.
PTT tarafından başlatılan kan bağış kampanyası kapsamında PTT çalışanları Cacabey Meydanında Kızılay tarafından kurulan merkezlerde kan bağışı yapıyor.

PTT’den kan bağış kampanyasına destek

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