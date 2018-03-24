PTT’nin hizmetleri KAÜ’lü öğrencilere anlatılacak

PTT’nin hizmetlerinin Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüsünde öğrencilere anlatılması için izin alındı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kars Başmüdürü Faruk Fakirullahoğlu ve İşletme Müdür V. Cemal Kardaş, Kafkas Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Selçuk Ural’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ural’a PTT’nin hizmetleri ve kişisel pul hakkında bilgi verilerek, PTT tarafından basılan kuş bakışı Türkiye adlı eser hediye edildi.

PTT Kars Başmüdürü Faruk Fakirullahoğlu, “Üniversitemizde özellikle öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde stant açılması ve mobil aramıza kampüs içerisinde haftanın belirli günlerde PTT hizmetlerinin verilmesi için izin istedik. Kafkas Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Selçuk Ural bu talebimizi olumlu karşıladı ve izin verdi. Öğrencilerimize önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla hem hizmetlerimiz anlatılacak hem de hizmetlerimizden kampüs içerisinde yararlanma fırsatı vereceğiz” dedi.

PTT tarafından üniversitede kurulacak stantta, PTT’nin hizmetleri anlatılacak. Stanttın önümüzdeki günlerde kurulması bekleniyor.