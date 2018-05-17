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"PTT'ye 5 bin personel alımıyla ilgili süreç devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "PTT'nin 42 bine yakın çalışanına 5 bin kişi daha eklenmesiyle ilgili süreç devam ediyor" - "Gelişen, büyüyen, 178'nci yılında olan çınar ve köklü kuruluşumuz PTT artık kabına sığmıyor, dünya markası haline geldi"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "PTT'nin 42 bine yakın çalışanına 5 bin kişi daha eklenmesiyle ilgili süreç devam ediyor." dedi.

Bakan Ahmet Arslan, Kars Valiliği ve PTT A.Ş arasında imzalanan Gençlik Merkezi protokolü için valilikte düzenlenen törene katıldı.

13 Ekim 1921'de Kars Antlaşmasının imzalandığı masada, Kars Valisi Rahmi Doğan ile PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik protokol imzaladı.

Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir masada imzaların atıldığını anımsatarak, "Sayın valimize teşekkür ediyoruz, milletvekilimizle Kars ile ilgili hangi hizmeti getirdiysek, hayata geçmesi konusunda her türlü gayreti sağ olsunlar ortaya koyuyor ve gerçekleştiriyorlar." dedi.

PTT'nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Arslan, "Gelişen, büyüyen, 178'nci yılında olan çınar ve köklü kuruluşumuz PTT artık kabına sığmıyor, dünya markası haline geldi. Dünya markası olma yoluna da 2020'ye kadar Dünya Posta Birliğinin Konsey Başkanlığının dönem başkanlığını yapıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, PTT'nin önemli hizmetler verdiğini ve en ücra yerlere kadar hizmet götürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"PTT, Türkiye'de yaptığı hizmetlerin yanı sıra dünyada da artık birçok ülkeyle işbirliği yaparak posta, lojistik, kargo ve e-ticaret alanlarında gerçekten ülkemize katma değer oluşturacak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak birçok çalışmayı yürütüyor. Gelişen, büyüyen PTT'miz bir taraftan ülkemiz insanına hizmet ederken diğer yandan hizmet yelpazesini genişletiyor ve buna bağlı olarak kadrosunu da genişletiyor. PTT'nin 42 bine yakın çalışanına 5 bin kişi daha eklenmesiyle ilgili süreç devam ediyor."

- PTT, hizmet anlayışıyla büyüyüp gelişiyor

PTT'nin binlerce işyerinde hizmet verdiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yine banka olmayan küçük ilçeler, beldeler bin 800 yerleşim yerinde de sadece PttBank var ve PttBank marifetiyle de PTT'miz ülkenin her yerine hizmetler götürüyor. Bu hizmet anlayışıyla büyüyen, gelişen ve anonim şirket olmanın verdiği avantajla artık pratik hareket eden ve hizmetleri yerine getiren PTT'miz eğitime de destek veriyor."

Bakan Arslan, PTT'nin eğitime desteği çerçevesinde Kars'ta Gençlik Merkezi yapılması için protokol imzalandığını ifade ederek, yeri de ayarlanan gençlik merkezinin Karslılara ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars PTT AŞ

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